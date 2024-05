Home

21 Maggio 2024

21Livorno 21 maggio 2024 – Biblioteche e musei civici, gli appuntamenti dal 24 al 26 maggio

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio biblioteche e musei civici tornano ad essere protagonisti con un nuovo calendario denso di eventi.

Si inizia venerdì 24 maggio alle ore 16.30 nella sala conferenze della Biblioteca dei Bottini dell’Olio con la presentazione del libro di Lorenzo Benedetti, allievo del prof. Addobbati, “I mercanti e l’arcivescovo. L’affermazione dei greci ortodossi a Livorno durante l’episcopato di Francesco Guidi (1734-1778)”, da poco pubblicato con il contributo dell’Università di Pisa e dell’associazione Borgo dei Greci.

Ingresso libero e gratuito.

Sempre venerdì, alle ore 17.30 nella sezione contemporanea del Museo della Città, per il cartellone “Profondità di campo. Incontri attorno alla fotografia” Chiara Cunzolo presenta “Racconti visivi”.

Nata a Livorno nel 1988, Cunzolo si laurea in Cinema e produzione multimediale e studia Fotografia alla Scuola internazionale APAB di Firenze. Nel 2016 viene selezionata tra i fotografi di Fotofactory, un programma promosso da Fondazione Fotografia Modena e Sky Arte HD. Interessi e competenze sono confluiti nell’attività di formazione, ha iniziato a insegnare Fotografia nel 2013 presso la galleria Egg Visual art e ha portato avanti i corsi in altre realtà come Ops Spazio e Factory. Ad oggi insegna presso Spazio, il coworking di cui è fondatrice.

Introduce Sara Poli.

Ingresso libero e gratuito.

Sabato 25 maggio alle ore 17 sarà il Museo Fattori ad ospitare un appuntamento di “Incontri attorno alla fotografia”. Protagonista Francesco Levy con “Mappe del tempo. Archivio e memoria”.

Levy si laurea nel 2013 con una tesi in estetica dei new media all’Accademia di Belle Arti di Venezia, successivamente frequenta il corso triennale di fotografia alla Fondazione Studio Marangoni di Firenze. Dal 2017 è attivo nel panorama della fotografia contemporanea, ha esposto in diversi festival con mostre collettive e personali tra cui: Fotografia Europea, il SIFEST, Premio Celeste e Combat Prize durante il quale è stato eletto vincitore del premio Art Tracker. Nel 2018 è stato selezionato dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi per un progetto di residenza artistica durante il quale ha sviluppato il progetto ”Random Notes for a Necessary Urban Planning”, esposto inizialmente negli spazi dell’Istituto in una mostra personale a cura di Laura Serani e successivamente alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di San Gimignano.

Introduce Tatiana Garulli.

Ingresso libero e gratuito.

Sabato 25 e domenica 26 maggio, inoltre, la sezione contemporanea del Museo della Città propone, alle ore 17.30, una visita guidata con partenza garantita con focus su Gianfranco Baruchello.

Il tour prevede una visita guidata alla nuova sezione contemporanea del Museo a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; consigliata la prenotazione anticipata.

Costo: 2 euro, oltre al biglietto d’ingresso (intero 5 euro; ridotto 3 euro). Info e prenotazioni 0586 824551