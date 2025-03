Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Bici, a Livorno in Borgo c’è la rastrelliera mobile, chiedi e viene sotto casa tua”. La protesta di alcuni residenti

Aree pubbliche

21 Marzo 2025

“Bici, a Livorno in Borgo c’è la rastrelliera mobile, chiedi e viene sotto casa tua”. La protesta di alcuni residenti

Borgo Cappuccini, la protesta dei residenti: “La rastrelliera mobile che si sposta da sola”

Livorno 21 marzo 2025 “Bici, a Livorno in Borgo c’è la rastrelliera mobile, chiedi e viene sotto casa tua”. La protesta di alcuni residenti

Un cartello ironico, ma con un messaggio chiaro, è apparso su una rastrelliera per biciclette nel quartiere Borgo Cappuccini: “Rastrelliera dove vuoi! L’unica mobile a Livorno. Chiedi e viene sotto casa.” Un gesto provocatorio da parte dei residenti, esasperati per la mancanza di risposte dopo mesi di segnalazioni.

Una rastrelliera “fantasma” e la sicurezza a rischio

Il problema segnalato riguarda una rastrelliera per biciclette che da anni non è ancorata al terreno e che, nel tempo, ha cambiato posizione senza alcun intervento definitivo. In origine si trovava sul lato sinistro della strada, sopra un’area destinata al parcheggio dei motocicli. Circa tre mesi fa, a seguito di alcuni lavori su un tombino, la struttura è stata spostata sul lato opposto della strada, finendo a cavallo tra due stalli blu riservati alle auto.

Il fatto che la rastrelliera non sia fissata al suolo ha già avuto conseguenze serie: secondo i residenti, ha causato l’infortunio a un pedone, sollevando problemi di sicurezza e di incuria.

Nonostante numerose telefonate alla polizia municipale – almeno dieci, dicono i residenti – e segnalazioni dirette alle pattuglie di passaggio, nessun intervento è stato effettuato. Anche i contatti con la società che gestisce gli stalli blu non hanno prodotto risultati.

Per gli abitanti di Borgo Cappuccini, la questione della rastrelliera è solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio: “Le strade sono in pessime condizioni, il sistema Loges (il percorso per ipovedenti) è distrutto. Questo quartiere è stato completamente abbandonato”.

“Bici, a Livorno in Borgo c’è la rastrelliera mobile, chiedi e viene sotto casa tua”. La protesta di alcuni residenti