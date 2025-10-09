Home

9 Ottobre 2025

Livorno 9 ottobre 2025 Bici abbandonate, rimossi altri 36 rottami

Prosegue spedita l’attività di AAMPS/Retiambiente a supporto del Comune di Livorno e della Polizia Municipale

Sono 36 le biciclette rimosse in questi giorni da AAMPS/Retiambiente risultate abbandonate sul suolo pubblico. Il nuovo intervento, realizzato con il coordinamento del settore Manutenzione e Cura della Città del Comune di Livorno a supporto della Polizia Municipale, porta a 650 il numero di questi mezzi che dall’inizio di quest’anno sono stati avviati al corretto smaltimento per un peso complessivo pari a 9.955 kg. di materiale ferroso.

Le carcasse, spesso lasciate incustodite alle rastrelliere, ai pali stradali o lungo i marciapiedi, sono state individuate attraverso le segnalazioni inoltrate al servizio SegnalaLI, al Comando della Polizia Municipale, ai Comitati di Zona e al call center di AAMPS/Retiambiente.

Prima della rimozione, come da procedura, sono stati effettuati sopralluoghi e affissi avvisi per informare i proprietari della rimozione imminente.

Si tratta di biciclette non più adoperabili, marcite o danneggiate per furti che, oltre a rappresentare un elemento di degrado urbano, possono intralciare il passaggio pedonale e costituire un rischio per la sicurezza, soprattutto per anziani e persone con disabilità. Oltretutto occupano spazi dedicati nelle rastrelliere e favoriscono l’accumulo di foglie e rifiuti.

Per segnalazioni di degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per segnalazioni di abbandono rifiuti: coperativapm@comune.livorno.it; ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it, numero verde 800-031.266, pagine Facebook e Instagram “Aamps Livorno”.