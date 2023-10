Home

Bicicletta trasformata in ciclomotore, mezzo sequestrato e 1500 euro di multa a un 30enne

Elba

17 Ottobre 2023

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 17 ottobre 2023 – Bicicletta trasformata in ciclomotore, mezzo sequestrato e 1500 euro di multa a un 30enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un 30 enne di Portoferraio alla guida di un presunto velocipede a pedalata assistita che però presentava le caratteristiche di un vero e proprio ciclomotore

Il mezzo a due ruote era dotato di acceleratore, in grado di marciare senza l’intervento del guidatore sui pedali e con un motore elettrico ausiliario tanto potente da poter raggiungere oltre i 40 km/h.

Per l’autista è scattata la sanziona di oltre 1.500 euro ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

A tal proposito è opportuno sottolineare che il codice della strada considera biciclette elettriche/e-bike/biciclette a pedalata assistita solo quei velocipedi che agevolano l’azione propulsiva del guidatore senza la quale il mezzo si arresta e che rispettano limiti di potenza e velocità massima. La mera presenza di pedali non rende un mezzo una bicicletta.

Qualunque veicolo a due ruote dotato di motore elettrico o a benzina in grado di muoversi autonomamente è considerato ciclomotore o motociclo in base alla cilindrata e pertanto per poter circolare sulla pubblica via necessita di omologazione, targa e copertura assicurativa ed il guidatore deve essere indossare il casco e possedere la patente di guida corrispondente.

I controlli dei carabinieri proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

