Biciclette abbandonate, ancora rimozioni, sono 277 i rottami eliminati dalle strade da inizio anno

3 Luglio 2024

Livorno 3 luglio 2024 – Biciclette abbandonate, ancora rimozioni, sono 277 i rottami eliminati dalle strade da inizio anno

Nuovi interventi della Polizia Municipale e di AAMPS/RetiAmbiente, coordinati dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno, per la rimozione delle biciclette abbandonate. Quest’oggi Aamps ne ha prelevate altre 31 che, da gennaio ad oggi, portano il computo complessivo a 277 per 4. 540 kg. di materiale ferroso trasportato ai Centri di Raccolta e avviato al corretto smaltimento.

Le carcasse sono state individuate avvalendosi delle segnalazioni pervenute tramite il servizio SegnaLI, l’uff. Ambiente del Comune, il comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona e il call center di AAMPS/RetiAmbiente. Preventivamente sono state fatte le opportune verifiche sul campo e la successiva apposizione di un avviso dedicato che pre-allerta sulla realizzazione degli interventi invitando gli eventuali proprietari a rimuovere anticipatamente i mezzi.

Si tratta di scheletri ferrosi di biciclette che non possono essere più utilizzati e lasciati marcire all’incuria del tempo (talvolta addirittura cannibalizzate nei pezzi dopo supposti furti). Tra l’altro, non solo risultano indecorose ma possono impedire o limitare il passaggio pedonale e sono pericolose per l’incolumità delle persone in transito, soprattutto se anziani o portatori di handicap. Spesso occupano impropriamente anche i posti riservati nelle rastrelliere e accumulano foglie e sporcizia varia a causa del vento.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”

