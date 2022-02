Home

Attualità

Biden: “L’alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale”

Attualità

27 Febbraio 2022

Biden: “L’alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale”

Washington 27 febbraio 2022

Per la prima volta il presidente degli Stati Uniti evoca lo spettro di una terza guerra mondiale

Per fermare l’attacco russo in Ucraina Biden dichiara che le nostre armi sono le sanzioni dure e pesanti. Sanzioni tali da far pagare a Mosca un prezzo alto. L’alternativa sarebbe la terza guerra mondiale.

Le sanzioni messe in campo dagli USA sono le più ampie della storia dal punto di vista economico e politico

Biden oltre alla valutazione dell’espulsione della Russia dal sistema Swift, pensa anche a metterete nel mirino americano la Banca Centrale russa, che conserva i 643 miliardi di dollari di riserve che Putin ha accumulato prima della pianificata invasione dell’Ucraina.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin