Bidoni e spazzatura in piazza Matteotti, “effetto Santo Stefano”. Le foto del lettore

27 Dicembre 2022

Dove ci sono i bidoni c'è sempre sporcizia, non sarebbe meglio toglierli?

Gentile redazione, vi invio queste foto scattate nel pomeriggio di Santo Stefano. Rappresentano una scena indecorosa in piazza Matteotti. Cassoni pieni, spazzatura fuori dai cassoni, sacchetti aperti, spazzatura in mezzo di strada e sulle aiuole.

I sacchetti aperti sono cibo per i piccioni, poi sicuramente spunteranno anche i ratti a banchettare.

Questa situazione purtroppo si presenta spesso, e non solo a Santo Stefano. Visto che dove ci sono i bidoni c’è sempre sporcizia e vengono lasciati cumoli di spazzatura depositata fuori dai contenitori che sono sempre pieni, non sarebbe meglio toglierli? Si guadagnerebbe sicuramente in decoro e pulizia.

