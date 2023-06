Home

Cronaca

30 Giugno 2023

Biglietteria AT allagata, riaprirà il 3 luglio

LIVORNO, 30 GIUGNO 2023 – Biglietteria AT allagata, riaprirà il 3 luglio

Autolinee Toscane informa che a causa del forte maltempo che stamani mattina ha colpito la città di Livorno si è allagata la biglietteria di Piazza Grande, che è stata, pertanto, chiusa. Sono già partiti i lavori necessari a rimettere in funzione e in sicurezza, per lavoratori e utenti, la biglietteria che potrà riaprire Lunedì 3 luglio 2023.

La biglietteria si trova nei locali di Cct, oggetto di recente manutenzione a seguito dei danni riportati da un precedente nubifragio.

Autolinee Toscane ricorda di aver già avviato i lavori di realizzazione di una nuova biglietteria per la città di Livorno che sorgerà sempre in Piazza Grande, la cui apertura è prevista dopo la fine dell’estate 2023.

