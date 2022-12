Home

Cronaca

Bike sharing, autobus e funicolare, oggi ultimo giorno gratis

Cronaca

24 Dicembre 2022

Bike sharing, autobus e funicolare, oggi ultimo giorno gratis

S abato 24 dicembre ultimo giorno di gratuità per bus urbani, Funicolare di Montenero e bike sharing

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini che hanno dimostrato gradimento per questa iniziativa di mobilità sostenibile

Livorno, 24 dicembre 2022

Anche oggi, sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, tutte le corse degli autobus urbani di Autolinee Toscane e della Funicolare di Montenero saranno gratuite.

Sempre oggi, sabato 24 dicembre, ultimo giorno della promozione offerta da Tirrenica Mobilità che ha consentito, durante tutto il periodo prenatalizio, di noleggiare gratuitamente le biciclette del servizio di bike sharing cittadino.

Il Comune di Livorno, Autolinee Toscane e Tirrenica Mobilità ringraziano tutti i cittadini che hanno gradito questa iniziativa di mobilità sostenibile pensata per favorire lo shopping in centro e per consentire a grandi e piccini di partecipare ai tanti eventi organizzati in città, senza inquinare e senza lo stress della ricerca del parcheggio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin