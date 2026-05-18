Home

Cronaca

Bilanci in utile nelle aziende partecipate del Comune di Livorno

Cronaca

18 Maggio 2026

Bilanci in utile nelle aziende partecipate del Comune di Livorno

Livorno, 18 maggio 2026 Bilanci in utile nelle aziende partecipate del Comune di Livorno

Negli ultimi anni le società partecipate del Comune di Livorno hanno consolidato risultati positivi sotto il profilo economico, gestionale e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, confermando il valore strategico del sistema pubblico locale e la capacità delle aziende di affrontare le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e dell’efficienza amministrativa.

Il quadro che emerge dai bilanci evidenzia una crescita costante della solidità patrimoniale e organizzativa di realtà fondamentali per il territorio come Esteem Srl, Casalp Spa, AAMPS Spa, Farma.Li Srl e ASA Spa.

I bilanci 2025, alcuni dei quali in corso di approvazione in questi giorni, non fanno eccezione, ma anzi confermano questo trend positivo.

Un patrimonio amministrativo e industriale che rappresenta un elemento strategico per la crescita della città, per la tutela dell’interesse pubblico e per la capacità del territorio di affrontare con solidità le sfide future.

Il sindaco Luca Salvetti ha aperto l’incontro sottolineando come le società partecipate siano uno strumento imprescindibile per la gestione della città e dei servizi ai cittadini. “Abbiamo lavorato sette anni sulla riorganizzazione e l’aumento del personale, presentando numeri eloquenti, lo dimostrano i bilanci in utile. Tutte e cinque le società principali (ASA, AAMPS, Farmali, Casalp e Steam) hanno chiuso l’anno in positivo.

Il valore complessivo della produzione è di 208 milioni di euro, con un incremento di 29 milioni rispetto al 2019.

Le aziende hanno raggiunto quota 1143 di personale con un aumento di 193 unità rispetto al 2019, diventando la terza realtà lavorativa del territorio dopo l’ASL e il Comune stesso”.

L’Assessora al Bilancio con delega alle Società Partecipate Viola Ferroni ha ribadito l’importanza della governance pubblica fuori dai dibattiti ideologici, andando oltre i dati di bilancio e tratteggiando gli obiettivi cardine di ognuna di esse “Farmali ha concentrato il focus sulla vicinanza ai cittadini ed alla ristrutturazione delle farmacie. Casalp ha ottenuto ottimi risultati nel recupero crediti e nell’efficientamento degli alloggi ERP. Esteem ha incrementato i servizi, inclusa la recente gestione della sosta a pagamento. Aamps ha raggiunto la stabilità dopo un passato complicato che ha dato più di un pensiero all’’Amministrazione”.

Il direttore generale del Comune Nicola Falleni ha evidenziato il superamento delle storiche criticità finanziarie delle partecipate: “che in passato rappresentavano un “neo” nel bilancio comunale” ed ha fornito i dati del bilancio consolidato 2024.

“Il “gruppo” (Comune + aziende) conta oltre 2.200 dipendenti. Valore della produzione totale: quasi 570 milioni di euro. Utile consolidato: circa 14 milioni di euro. Patrimonio netto: 763 milioni di euro”.

Chiamati a descrivere le aziende con due aggettivi, gli amministratori in sala si sono così espressi:

Claudio Puccetti, amministratore unico di Farmali ha scelto “tranquillo” e “partecipativo”.

Ha sottolinea il buon clima lavorativo tra i 60 dipendenti distribuiti su 9 farmacie, mettendo in risalto la totale autonomia finanziaria della società e ricordando che l’obiettivo futuro è avvicinarsi verso i servizi di telemedicina.

Marcello Canovaro presidente di Casalp ha utilizzato gli aggettivi “rigoroso” e “partecipato” per definire il bilancio della società.

“La società ha superato pesanti difficoltà iniziate nel 2019 e ora chiude il bilancio in positivo. Casalp non punta all’utile, ma a reinvestire ogni risorsa nel mantenimento del patrimonio e in nuovi edifici. Negli ultimi tre anni sono stati investiti oltre 50 milioni di euro nella provincia e messi a disposizione degli assegnatari 592 appartamenti precedentemente sfitti”.

Stefano Taddia presidente di Asa sceglie”collettivo” e “sostenibile”, ricordando con soddisfazione i 56,7 milioni di euro di investimenti effettuati nell’ultimo anno, segnando un +150% rispetto al 2020.

Sottolinea come l’efficienza delle società di servizio pubblico sia un elemento fondamentale per la sostenibilità e il benessere del territorio.

Antonio Paladini amministratore unico di Esteem descrive l’azienda come “consolidata” e “visionaria”.

Riporta una crescita enorme negli ultimi 12 anni: “il personale è passato da 9 a 40 dipendenti e il fatturato è salito da circa 450.000 euro a quasi 2 milioni di euro. L’azienda si è evoluta espandendosi in settori nuovi come la gestione dei parcheggi, mantenendo però un’anima orientata all’innovazione informatica per il futuro dei servizi ai cittadini”.

Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente ha definito l’azienda “presente e affidabile: ogni giorno contribuiamo al decoro urbano con grande impegno e sforzo da parte dei nostri operatori garantendo l’erogazione di servizi efficienti fin dalle primissime ore della mattina, sia sul versante della raccolta sia su quello dello spazzamento. Il bilancio 2025 chiude con un utile di 252mila euro: un risultato importante da affiancare all’evidenza di non avere registrato debiti. Siamo quindi orgogliosi per quanto stiamo riuscendo complessivamente a fare, con uno sguardo di ulteriore fiducia anche sul versante operativo essendo prossimi a realizzare, avvalendoci anche di finanziamenti da parte della Regione Toscana, due ulteriori centri di raccolta per il corretto conferimento dei rifiuti dei cittadini. A breve lanceremo anche una campagna di comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza per stringere ulteriormente il patto con i cittadini nel contrastare il fenomeno degli abbandoni e aumentare le migliori azioni per la riduzione nella produzione dei rifiuti indifferenziati, per la quale stiamo già registrando risultati lusinghieri”.

Il Sindaco ha concluso la conferenza stampa ringraziando gli Uffici Comunali e i due assessori che si sono succeduti nella gestione delle partecipate, Gianfranco Simoncini e Viola Ferroni.