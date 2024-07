Oroscopo del mese

29 Luglio 2024

Bilancia agosto 2024. L’oroscopo del mese

L’oroscopo per la Bilancia per il mese di agosto:

La strada da percorrere è ancora lunga, ma non preoccupatevi, Bilancia, perché avrete molte occasioni per godere di momenti felici.

Anche se ad agosto dovesse piovere, non vi importerà, perché per voi sarà come se ci fosse sempre il sole. I sogni che farete saranno incredibili e inimmaginabili. Se riuscirete a mantenere il buonumore, supererete qualsiasi difficoltà e vivrete con serenità.

Amore:

Siete persone autentiche, con un cuore gentile e un senso dello stile straordinario. Ad agosto, la vostra aura sarà calda e accogliente per chi vi sta vicino. La vostra capacità di comunicare sarà irresistibile, così come la vostra intraprendenza. Riuscirete a trarre il meglio da ogni situazione, anche quelle più difficili. Se siete sposati o conviventi, l’amore diventerà più forte. Alcune donne Bilancia potrebbero vedere un cambiamento positivo nella loro relazione, forse grazie a una gravidanza. Se siete single, avrete molte opportunità. Il romanticismo potrebbe emergere in luoghi e modi inaspettati. Se cercate l’anima gemella, potreste trovarla in un luogo dove Terra, Aria, Fuoco e Acqua lavorano in armonia.

Lavoro:

Il vostro ottimismo sarà inarrestabile e, grazie alla vostra lungimiranza, potrete superare qualsiasi avversità. Avrete una forte voglia di guadagnare di più. Fate attenzione a non trascurare l’amore e i sentimenti, e a non dimenticare i vostri doveri verso chi vi sta vicino. Se state pensando di cambiare lavoro, aprire una nuova attività, comprare un’auto nuova o fare un piccolo investimento, questo è un buon momento per realizzare le vostre idee. Le imprese avviate ad agosto 2024 avranno buone possibilità di successo. Sicuramente ci sarà un miglioramento nella vostra vita e le persone intorno a voi vorranno sentirvi più vicini.

Salute:

L’idratazione è fondamentale in queste calde giornate di agosto 2024. Bevete molta acqua, soprattutto se siete in viaggio. Fate attenzione alle emozioni inespresse, che possono causare tensioni o disturbi fisici come crampi allo stomaco, problemi intestinali, contrazioni muscolari e articolari o mal di schiena. Poiché l’esercizio fisico non è un problema per voi Bilancia, attività come danza, ginnastica, nuoto, aerobica o yoga possono essere molto utili. Progettate il vostro ambiente con molta luce naturale e spazi aperti.

