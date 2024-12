Home

Bilancia gennaio 2025: un mese di sfide e crescita

30 Dicembre 2024

L’inizio del nuovo anno ti presenta un percorso ricco di sfide e opportunità di crescita, Bilancia. **Come un guerriero che affronta un drago, **ti troverai di fronte a ostacoli che ti spingeranno a mettere alla prova la tua forza e la tua determinazione. **Giove, **nel tuo segno, ti offre il suo supporto, come un mentore saggio che ti guida lungo il cammino. **Il Sole, **fino al 19 gennaio, **e Mercurio, **dall’8 al 28 gennaio, si trovano nel segno del Capricorno, illuminando il tuo percorso verso il successo. Nulla ti sarà dato facilmente, ma ogni ostacolo superato ti avvicinerà al tuo ideale, come un alpinista che scala una montagna impervia.

Marte in Cancro dal 6 al 31 gennaio rafforza il tuo desiderio di superarvi e dimostrare i tuoi talenti professionali, come un artista che crea un capolavoro. Vai avanti con cautela, come un navigatore che attraversa un mare tempestoso. La sfera quotidiana dal 3 gennaio ti offrirà un rifugio di pace, lontano dal mondo esterno, come un’oasi nel deserto. Intraprendi un’attività rilassante come lo yoga o la meditazione, per ritrovare l’equilibrio e la serenità.

Panorama Sentimentale

La tua natura romantica potrebbe oscillare questo mese tra il desiderio di amare con tutto il cuore e le spinte verso considerazioni più materialiste che affettive. **Come una bilancia che oscilla tra due pesi diversi, **potresti sentirti un po’ incerto nei tuoi rapporti con gli altri. Lasciati guidare dalla tua voce interiore, come una bussola che ti indica la direzione giusta.

In una Relazione

La tua vita coniugale riceve energie di pace e conciliazione, come un’alba che illumina il cielo dopo una notte tempestosa. Se avete dispute antiche da risolvere, sarebbe il momento perfetto per liberarsene, come un uccello che libera la sua gabbia. Ascolta la tua metà, infondi nella vostra relazione la sensibilità che senti nel tuo cuore, come un fiume che scorre dolcemente verso il mare.

Single

Marte rafforza un po’ troppo la tua sensualità, come un fuoco che brucia con intensità. Venere accentua la tua agitazione emotiva, come un vento che agita le foglie degli alberi. Il combo non è ideale per fare tranquillamente l’incontro emotivo che desideri, come un fiore che sboccia in un giardino in tempesta. Analizza i tuoi bisogni, soprattutto dall’8 al 28 gennaio, prima di iniziare una relazione, come un esploratore che studia una mappa prima di intraprendere un viaggio.

Carriera e Finanze

Sarai determinato a progredire nella tua carriera e a ricevere il trattamento che ritieni corrispondere alle tue qualità professionali, come un leone che ruggisce per difendere il suo territorio. Tuttavia, gli altri potrebbero non seguire necessariamente i tuoi desideri, pertanto aspettati resistenze e conflitti, come un guerriero che affronta una battaglia. Pesa le tue parole tra l’8 e il 27 gennaio per placare le cose, come un diplomatico che cerca di mediare tra due fazioni in conflitto.

