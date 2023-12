Home

Oroscopo

Bilancia Oroscopo 2024: Amore, Fortuna e Successi Professionali

27 Dicembre 2023

L’oroscopo del 2024 prevede un periodo promettente per la Bilancia, con l’opportunità di trovare una relazione da sogno e la possibilità di rinnovare legami danneggiati. La fortuna tornerà a sorriderti, portando piacevoli sorprese sia sul fronte lavorativo che finanziario.

L’inizio dell’anno porterà notizie positive e risolverà questioni familiari che avevano generato preoccupazioni. Sebbene non vedrai miglioramenti immediati sul lavoro, sii paziente, poiché la seconda metà dell’anno porterà cambiamenti positivi.

Con l’arrivo della primavera, nuove energie ti daranno la forza di superare gli ostacoli professionali, consentendoti di progredire nella tua carriera.

Durante l’estate, con il movimento di Venere, le tue relazioni saranno al centro dell’attenzione. Esprimerai sinceramente i tuoi sentimenti, rivelando un lato puro e romantico della tua personalità. Questo periodo favorirà una convivenza armoniosa, facendo sentire i tuoi cari a proprio agio. Sebbene non attirerai sempre l’attenzione, saprai affascinare gli altri nei momenti giusti, creando nuove amicizie. Per coloro in relazioni sbilanciate, il passaggio di Venere porterà cambiamenti positivi e nuovi inizi, offrendo una nuova prospettiva.

Con l’avvento dell’autunno, Mercurio potrebbe complicare la tua capacità decisionale, spingendoti a mantenere una posizione neutra nelle controversie. Nonostante queste sfide esterne, sentirai una calma interiore e sarai disposto a trovare compromessi quando necessario.

Nel corso del 2024, otterrai risultati significativi nella tua carriera. Anche se i primi mesi richiederanno un maggiore affidamento su te stesso, gradualmente sceglierai la strada giusta, difendendola con il tuo stile unico. Nella seconda metà dell’anno, andrai avanti con successo sia negli studi che nel lavoro. L’ingresso di Plutone in Acquario, con una permanenza di quasi vent’anni, porterà una trasformazione positiva nel tuo lavoro e nella tua vita personale.

Godrai dei frutti del tuo impegno e ti concederai un meritato riposo

