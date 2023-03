Home

Bilancia: oroscopo della settima, 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

La settimana inizia con il Sole che entra nell’equinozio di primavera il 20 marzo, portando un nuovo inizio e un’energia fresca nella tua vita. Durante la settimana, la Luna sarà crescente, aumentando l’energia e la vitalità in generale.

Per quanto riguarda l’amore, questa settimana potrebbe portare alcune sfide, ma nello stesso tempo potrebbe anche presentare alcune opportunità di crescita. Venere, il pianeta dell’amore, si trova nella tua zona di lavoro e carriera, suggerendo che potresti incontrare qualcuno sul posto di lavoro o durante un evento sociale legato alla tua carriera. Tuttavia, Marte in Toro potrebbe causare alcuni contrasti nelle relazioni amorose esistenti. Cerca di mantenere un dialogo aperto e onesto con il tuo partner per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Per quanto riguarda il denaro, questa settimana potrebbe portare alcune opportunità di guadagno, grazie a Giove in Pesci nella tua zona del denaro e degli investimenti. Tuttavia, dovrai fare attenzione ai tuoi investimenti, poiché Urano in Ariete potrebbe portare alcuni cambiamenti imprevisti nel mercato finanziario.

Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana potrebbe essere un periodo di grande produttività e realizzazione, grazie a Saturno in Acquario nella tua zona di lavoro. Sarai in grado di mantenere la concentrazione e la motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Tuttavia, fai attenzione a non lavorare troppo duramente, poiché Plutone in Sagittario nella tua zona di riposo e di svago potrebbe farti sentire esausto.

In generale, questa settimana potrebbe presentare alcune sfide, ma nello stesso tempo anche molte opportunità per la crescita personale e professionale. Cerca di rimanere concentrato sui tuoi obiettivi e di mantenere un equilibrio tra lavoro e svago. Ricorda che, con il giusto equilibrio, puoi raggiungere tutto ciò che desideri.

#oroscopo #oroscopobilancia #oroscopodellasettimana #oroscopo19marzo25marzo

