Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Bilancia, oroscopo febbraio 2024

Bilancia: Navigando le Onde Emozionali di Febbraio 2024

Febbraio 2024 sarà un mese di emozioni contrastanti per i nativi della Bilancia, con momenti di comunicazione eccellente grazie al transito di Mercurio, ma anche sfide causate dalle quadrature di Venere e Marte. Tuttavia, la tua capacità di affrontare gli ostacoli con equilibrio potrebbe portare a opportunità favorevoli. Esploriamo le influenze celestiali e cosa possono significare per la tua vita amorosa, professionale e il tuo benessere.

Influenze Celesti per la Bilancia a Febbraio 2024:

Sole in trigono (Acquario) dal 19 in quinconce (Pesci);

Luna nuova il 10 in quinconce (Pesci) – Luna piena il 24 in semisestile (Vergine);

Mercurio in quadratura (Capricorno) dal 5 in trigono (Acquario) dal 23 in quinconce (Pesci);

Venere in quadratura (Capricorno) dal 16 in trigono (Acquario);

Marte in quadratura (Capricorno) dal 13 in trigono (Acquario);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

Amore: Superare le Tensioni per Rinnovare l’Affetto

La prima metà di febbraio potrebbe presentare sfide nella vita amorosa a causa delle quadrature di Venere e Marte. La tensione potrebbe generare conflitti, richiedendo pazienza e comprensione. Tuttavia, la Luna nuova del 10 febbraio porterà una ventata di freschezza e fascino, rendendoti più attraente. Se sei single, questo è il momento ideale per catturare l’attenzione e conquistare cuori. Sii aperto alle opportunità inaspettate che potrebbero portare a connessioni significative.

Lavoro: Creatività e Adattabilità per Affrontare i Cambiamenti

Sul fronte lavorativo, febbraio porterà cambiamenti importanti. La tua creatività e capacità estetica saranno alleate preziose in questo periodo. Con il rinnovo della Luna, vedrai migliorare gradualmente le condizioni economiche. Tuttavia, è importante mantenere l’equilibrio emotivo e prestare attenzione ai consigli, distinguendo chi vuole genuinamente il tuo bene. Fai tesoro delle opportunità che si presentano, agendo con saggezza e discernimento.

Salute: Energia Positiva e Benessere Sostenuto

Nonostante Saturno non sia in posizione ottimale, il mese di febbraio promette un periodo favorevole per la tua salute. Pianeti ben disposti verso la tua area della salute porteranno una consistente energia positiva. Dopo la prima settimana, caratterizzata forse da fastidi, la tua mente sarà immersa in pensieri positivi, migliorando il tuo benessere. Segui una dieta naturale, riposa a sufficienza e tieni l’equilibrio emotivo per preservare il tuo stato di salute.

Fortuna: Giorni Propizi per il Successo

I giorni fortunati per la Bilancia a febbraio 2024 sono venerdì 2, giovedì 15 e martedì 27. Sfrutta questi momenti per affrontare le sfide con determinazione, beneficiando della fortuna che le stelle ti offrono. La tua capacità di affrontare il mese con calma e positività sarà chiave per superare qualsiasi ostacolo.

