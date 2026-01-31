Home

Bilancia oroscopo febbraio 2026: Bilancia, un mese tra passione, scelte e nuovi equilibri

31 Gennaio 2026

Febbraio 2026 ti invita a seguire ciò che ami davvero. Fino al 18, i pianeti in Acquario sostengono i tuoi amori, la creatività e le passioni: il tuo entusiasmo cresce, il dinamismo è alto e le speranze guardano lontano. Ti senti ispirato, più libero di esprimerti e pronto a osare. Dal 18 in poi, con il Sole che entra in Pesci e si unisce a Venere e Mercurio, l’attenzione si sposta sul lavoro e sulla vita quotidiana: la tua energia viene canalizzata in modo più pratico e concreto.

Giove agisce nella sfera del destino e ti mette davanti ad alcune sfide utili alla crescita personale. Serve tempo, introspezione e fiducia: alcune risposte arrivano solo rallentando. Urano in Toro, dal 4, porta possibili movimenti finanziari o eventi inattesi legati alle risorse condivise. Dopo il 18, le influenze in Pesci sostengono la tua organizzazione quotidiana e la professione, mentre Saturno e Nettuno possono modificare un contratto di lavoro o un accordo sentimentale importante: difendi le tue esigenze con fermezza, senza rinunciare alla diplomazia.

Panorama sentimentale

Bilancia oroscopo febbraio 2026: Bilancia, un mese tra passione, scelte e nuovi equilibri

Questo è uno dei settori più forti del mese. Sei molto richiesto, ricettivo e aperto a ogni proposta affettuosa. Marte e Plutone in Acquario accendono i desideri, rendono i sentimenti intensi e ti spingono verso scelte che guardano al futuro. La passione è protagonista: attenzione solo a non lasciarti trascinare troppo lontano dalle promesse non ponderate.

In una relazione

La complicità è autentica e la sensualità raggiunge livelli molto alti. La coppia può vivere un periodo piacevole, capace di sanare vecchi dissapori e rafforzare il legame. Dal 14, con Saturno e Nettuno in azione, potrebbe emergere la possibilità di un impegno ufficiale o di una decisione importante: è il momento giusto per fare una richiesta chiara.

Single

Le occasioni di incontro sono numerose e stimolanti. I settori artistici, culturali e sportivi sono particolarmente favoriti: iscriversi a un corso o a un club può rivelarsi decisivo. Dopo il 18, resta vigile anche nella routine quotidiana: l’amore potrebbe sorprenderti nei contesti più semplici e inattesi.

Carriera / Finanze

Giove accentua alcune tensioni con colleghi o superiori: evita lo scontro diretto e la tentazione di voler avere sempre ragione. La diplomazia resta la tua arma migliore. Il reddito principale non subisce influssi diretti rilevanti, quindi la situazione economica tende a rimanere stabile, senza scosse significative.

