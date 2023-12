Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Bilancia, oroscopo gennaio 2024

Giustizia, simpatia, armonia e intelletto

I Bilancia vivranno delle emozioni molto intense a gennaio. Avrete dei forti sbalzi d’umore, e vi ci vorrà un po’ per capire come vi sentite. Potreste avere l’impressione di non sapere cosa volete davvero fare della vostra vita, e la cosa vi infastidirà, e vi farà deprimere. Lasciate stare, e non prendete delle decisioni affrettate in questo periodo per non dovervi poi pentire. Invece, cercate di concentrarvi sulla vostra famiglia e andate insieme in un posto immerso nella natura, dove troverete pace e armonia.

I Bilancia affronteranno molti cambiamenti nel mese di gennaio. Prenderete molto sul serio tutte le vostre emozioni, il che avrà un notevole effetto: non sarete più in grado di ignorarle, soprattutto a causa dell’influsso della Luna. Per quanto riguarda il vostro partner, potrebbero emergere vecchi rancori. Dovreste stare attenti e cercare di controllare i vostri sentimenti. Inoltre, vi consigliamo di essere il più empatici possibile. Altrimenti, dovrete aspettarvi molte discussioni. Nel caso vi sentiste stanchi, fate una pausa e rilassatevi un po’. Vi consigliamo di pensare alle vostre abitudini quotidiane, cercare di dormire di più, bere tisane e consumare il vostro apporto giornaliero di vitamine.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le vostre ambizioni. Potreste sentire il bisogno di ritirarvi e di stare da soli. Questo potrebbe portarvi a fare solo ciò che vi interessa, senza curarvi delle altre persone. Potreste sembrare irraggiungibili o scontrosi ed egoisti, in situazioni estreme. Vi piacerà lavorare e vi rilasserete facendolo, perché sarete accurati e perfezionisti.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potreste sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Vi piace molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che siate attratti da persone con le vostre stesse passioni. Tuttavia, non lascerete che queste storie d’amore vi facciano perdere la testa, perché per voi la vostra libertà personale è più importante. Di questo siete assolutamente certi.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i vostri valori morali saranno molto forti. Per questo, vi comporterete come un giudice, se vi ritroverete coinvolti in una discussione tra altre due persone. Nei vostri pensieri, sarete sicuri e generosi; però, vi piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, vi piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per voi e vi motiva. Anche il vostro autocontrollo e le vostre capacità organizzative sono di alto livello.

Bilancia, oroscopo gennaio 2024

