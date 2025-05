Home

Bilancia, oroscopo giugno 2025: vitalità in crescita e nuove consapevolezze in arrivo

27 Maggio 2025

Bilancia, oroscopo giugno 2025: vitalità in crescita e nuove consapevolezze in arrivo

Giugno si apre per te in modo curioso, quasi silenzioso, ma ti prepara a un’esplosione di energia che culminerà dopo il 20, quando il Sole entrerà finalmente nel tuo segno e Giove lo accoglierà a braccia aperte.

Mercurio, il tuo pianeta guida, ti sottopone a un curioso tour zodiacale: tra Ariete, Toro e infine nel tuo stesso segno (dal 26), ti chiederà di adattarti rapidamente ai diversi toni e ritmi dei tuoi interlocutori. Sarà una piccola sfida, ma potrai uscirne arricchito se saprai ascoltare davvero.

Sul fronte del lavoro, Venere e Saturno in Pesci (fino al 24) non rendono facile la navigazione. Potresti sentire che l’entusiasmo si spegne, o che certe aspettative non trovano il riscontro che meritano. Qui ti è chiesto di discernere: cosa vale davvero? E cosa stai portando avanti per inerzia? Grazie a Marte favorevole, la tua energia resta comunque elevata e ti consente di restare attivo, multitasking e con la mente lucida. Intorno a te, gli amici si fanno sentire e diventano una risorsa importante: supporto, allegria, consigli utili

Panorama sentimentale

Le questioni affettive a giugno non saranno esenti da complessità, per via della dissonanza tra Venere e Marte rispetto al tuo segno. Potresti sentire desideri forti, improvvisi, ma difficili da spiegare – o da conciliare con quello che prova il tuo cuore. L’amore, in questo periodo, sembra sfuggire alle definizioni: non ti basta il romanticismo e nemmeno solo la passione. Vuoi tutto, subito, ma qualcosa non quadra. La buona notizia è che la tensione si scioglierà sul finire del mese

In coppia: La comunicazione nella coppia sarà il vero banco di prova, soprattutto tra l’11 e il 26, quando Mercurio non sarà nel suo assetto migliore per te. Potresti scivolare in discussioni inutili, in battibecchi nati da piccolezze. Evita di infiammarti per questioni di poco conto, e se senti che il partner è distante, prova a chiederti se lo stai ascoltando davvero. I sentimenti possono apparire incostanti, ma in realtà sono frenati da dubbi più profondi. Intanto, i desideri sono forti, carnali, pieni di urgenza.

I Single: Una persona nell’ambiente lavorativo potrebbe lanciarti segnali, ma non è detto che tu sia pronto a coglierli. La verità è che potresti avere così tanti stimoli da non riuscire a capire bene cosa desideri davvero. Uscire, farsi vedere, chiacchierare, partecipare: ecco le chiavi del tuo mese.

