Bilancia, oroscopo luglio 2024, Mercurio e Venere portano sfide

27 Giugno 2024

L’oroscopo per il segno del Bilancia per il mese di luglio 2024.

Le tensioni iniziali di luglio, scaturite dalle sfide poste dalle posizioni di Mercurio e Venere, vi spingeranno verso un ritiro riflessivo. Questo periodo di solitudine sarà ricco di lezioni vitali che vi illumineranno sulla necessità di rinnovare e migliorare aspetti della vostra vita che sono diventati obsoleti. Trovare un contatto con la natura sarà il vostro canale per distendervi e allontanare lo stress.

Configurazione astrale di luglio 2024 per la Bilancia:

Sole : In tensione (Cancro) fino al 21, poi in armonia (Leone);

: In tensione (Cancro) fino al 21, poi in armonia (Leone); Luna : Nuova e in tensione (Cancro) il 6, piena e in armonia (Acquario) il 21;

: Nuova e in tensione (Cancro) il 6, piena e in armonia (Acquario) il 21; Mercurio : In tensione (Cancro) fino al 1, poi in armonia (Leone) e leggermente favorevole (Vergine) dal 25;

: In tensione (Cancro) fino al 1, poi in armonia (Leone) e leggermente favorevole (Vergine) dal 25; Venere : In tensione (Cancro) fino al 10, poi in armonia (Leone);

: In tensione (Cancro) fino al 10, poi in armonia (Leone); Marte : Leggermente sfavorevole (Toro) fino al 19, poi in armonia (Gemelli);

: Leggermente sfavorevole (Toro) fino al 19, poi in armonia (Gemelli); Giove : In armonia (Gemelli);

: In armonia (Gemelli); Saturno : Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci);

: Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci); Urano : Leggermente sfavorevole (Toro);

: Leggermente sfavorevole (Toro); Nettuno : Leggermente sfavorevole (Pesci), retrogrado dal 2;

: Leggermente sfavorevole (Pesci), retrogrado dal 2; Plutone: In armonia (Acquario).

Amore: L’influenza di Venere potrebbe rendere le prime giornate di luglio piene di sfide comunicative. Durante le prime due settimane, sarà importante moderare le aspettative verso il partner e accogliere il suo stile comunicativo. È essenziale comprendere e manifestare l’amore nel modo più autentico. Se ci sono insoddisfazioni, è il momento di discuterne apertamente. Un viaggio potrebbe essere l’ideale per riscoprire intimità e complicità. Per i single, questo sarà un periodo favorevole, ma è fondamentale avere fiducia in se stessi. L’amore potrebbe sbocciare inaspettatamente durante un viaggio.

Lavoro: La concentrazione sarà cruciale per evitare contrattempi professionali. Nonostante un inizio mese in cui potreste sentirvi meno ispirati a causa di Mercurio, presto troverete nuove idee sorprendenti. Lavorare con dedizione e attenzione vi porterà a successi duraturi e senza tensioni. Potrebbe esserci la possibilità di un guadagno inatteso verso la fine del mese.

Salute: A parte qualche sfida posta da Saturno, avrete un periodo favorevole. Sfruttate l’energia positiva di Giove per affrontare nuove sfide. L’attività fisica è benefica, ma deve essere intrapresa gradualmente e con la guida di un esperto per evitare eccessi. Preferite cibi sani come frutta e verdura, evitando grassi saturi e fritti.

Fortuna: I giorni più propizi saranno il 6, il 21 e il 31 di luglio

