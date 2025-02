Home

Bilancia, oroscopo marzo 2025: trovare equilibrio tra passione e riflessione

26 Febbraio 2025

Marzo 2025 per la Bilancia sarà un mese di bilanciamento tra passione e riflessione.

Fino al 20 marzo, il Sole in Pesci (insieme a Saturno e Nettuno) ti renderà diligente e serio. Il tuo capo potrebbe farti i complimenti! Marte in Cancro nel tuo settore professionale accentuerà il tuo coinvolgimento nel lavoro, ma ti consiglio di stare lontano dai colleghi troppo autoritari o brontoloni.

Dopo il 20 marzo, le energie in Ariete (Sole, Mercurio e Venere) metteranno in luce il tuo partner intimo o gli associati. Non potrai agire davvero senza tener conto di loro. Avrai bisogno e voglia di dimostrare il tuo valore, i tuoi sentimenti o la tua forza interiore.

La comunicazione più delicata a partire dal 15 marzo ti spingerà a scegliere le parole con accuratezza per non ferire nessuno. Venere in modalità retrograda dal 2 marzo potrebbe farti riflettere sulla tua vita sentimentale.

Panorama Sentimentale:

Venere in Ariete e retrograda ti spingerà sia ad amare con passione e ad esprimere i tuoi sentimenti con ardore, sia a considerare il pro e il contro. Cosa fa cantare il tuo cuore? I tuoi desideri saranno importanti, rendendoti più esigente. Il tuo entourage potrebbe essere confuso.

In una relazione:

Il tuo partner sarà molto importante. La vostra relazione si svilupperà in modo passionale, quasi troppo. Mantieni un po’ i piedi per terra. In questo contesto di energie, Marte potrebbe agitare un po’ il clima, e alcune tensioni reali non sono escluse.

Single:

La tua ricerca dell’anima gemella diventerà più chiara. L’atmosfera infuocata ti spingerà ad agire e a decidere in fretta, ma prenditi il tuo tempo. Le energie non promettono la durata. Un incontro è ancora possibile, e il settore professionale potrebbe rispondere alle tue aspettative.

Carriera / Finanze:

Il settore contrattuale sotto le energie in Ariete potrebbe portare un nuovo contratto più vantaggioso o una collaborazione che attendi da tempo. Tuttavia, leggi bene tra le righe, soprattutto dopo il 15 marzo. Sotto l’influenza di Marte, dovresti aspettarti il raggiungimento degli obiettivi, perché il tuo dinamismo sarà forte

