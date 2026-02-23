Home

23 Febbraio 2026

Bilancia oroscopo marzo 2026: prove professionali e svolte decisive

Marzo mette un forte accento sulla tua sfera professionale e ti invita a restare concentrato: le energie ti sfidano e chiedono maturità. Nuove persone, proposte o comunicazioni potrebbero rimescolare le carte soprattutto dopo il 21. Preparati a gestire cambiamenti rapidi con lucidità.

Marte in Pesci rafforza la tua determinazione nel lavoro: agisci con metodo e porta a termine ciò che hai iniziato. Giove in quadratura al tuo segno, però, crea alcune resistenze, specialmente dopo l’11. Potresti incontrare ostacoli da parte di colleghi o superiori. La diplomazia è la tua arma vincente: negozia, media, trova il punto d’equilibrio.

Dal 6 Venere entra in Ariete e si unisce a Saturno e Nettuno: un contratto può giocare a tuo favore oppure un partner offre un sostegno concreto. Dopo il 21 anche il Sole entra in Ariete: il finale di mese sarà ricco di eventi e decisioni importanti. Sii all’altezza delle aspettative.

Panorama sentimentale

La vita amorosa richiede impegno e rispetto reciproco. Desideri stabilità, ma la comunicazione potrebbe risultare meno fluida del previsto. Ascolta i tuoi sentimenti e quelli dell’altro con attenzione. Dal 2 desideri e azioni si tingono di mistero: affascinante, ma anche complesso da gestire.

In una relazione

Dal 6 il duo Venere-Marte influenza intensamente la vita di coppia. I sentimenti e i desideri, anche se a tratti sfuggenti, vi regalano momenti sensuali e complici. Il partner potrebbe mostrarsi più esigente del solito: rispondi con presenza e autenticità.

Single

Un incontro travolgente e passionale è possibile. Con Plutone in Acquario in armonia al tuo segno, carisma e magnetismo aumentano. La tua vita affettiva può prendere una svolta significativa. La domanda è: sei pronto a lasciarti coinvolgere davvero?

Carriera / Finanze

Giove sostiene la carriera, ma non senza prove. Colleghi o superiori potrebbero valutare con attenzione le tue prestazioni. Assicurati di sapere esattamente cosa ci si aspetta da te. Dopo il 21 un contratto o una modifica professionale può diventare più vantaggiosa. Resta vigile e preparato.

