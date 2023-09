Home

24 Settembre 2023

Bilancia, oroscopo ottobre 2023

Ottobre porterà tranquillità alle Bilance, che si sentiranno più introversi e riflessivi. Questo mese preferirai stare da solo/a o in compagnia di poche persone fidate. Ti immergerai nella ricerca delle tue priorità e dei tuoi valori. La tua anima artistica si risveglierà, così in questo periodo saranno incoraggiate le attività come la pittura in mezzo alla natura, suonare uno strumento musicale o ballare. Trarrai anche beneficio dal fare dei bei esercizi all’aria aperta, ma fai attenzione a non prendere un raffreddore; fai bene a vestirti adeguatamente prima di uscire.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di soddisfazione o di stress, a seconda di come gestirai le tue responsabilità e le tue relazioni. Marte, il pianeta dell’azione e della passione, transiterà nella tua prima casa, quella della personalità e dell’immagine. Questo ti darà una spinta di energia e di coraggio, che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a imporre il tuo punto di vista. Potresti anche avere delle opportunità interessanti o dei riconoscimenti per il tuo operato. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo aggressivo/a o autoritario/a. Potresti suscitare delle resistenze o delle antipatie.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua undicesima casa, quella degli amici e dei progetti collettivi. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o possessivo/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua gelosia.

Il Sole e Mercurio, i pianeti della mente e della comunicazione, transiteranno nella tua seconda casa, quella delle risorse e dei valori. Questo ti porterà a riflettere sulle tue finanze e sulle tue spese. Potresti avere delle idee brillanti o delle opportunità interessanti, che ti permetteranno di aumentare i tuoi guadagni o di risparmiare denaro. Sarai anche più abile nel negoziare e nel persuadere gli altri con le tue parole. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo indeciso/a o diplomatico/a. Potresti perdere tempo prezioso o compromettere la tua autenticità.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda i reni e la vescica. Potresti soffrire di infiammazioni, infezioni o calcoli renali. Cerca di prevenire questi disturbi con una dieta equilibrata, ricca di liquidi e povera di sale e zuccheri. Bevi anche molta acqua e evita alcol e caffè. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui le Bilance dovranno trovare un equilibrio tra il loro lato introverso e il loro lato ambizioso, senza perdere la loro armonia e la loro eleganza. Sarà importante dedicare del tempo alla propria interiorità, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere i propri sentimenti, ma anche per riflettere sulle proprie risorse. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

