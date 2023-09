Home

18 Settembre 2023

Bilancio, cessione e alienazione immobili, la Provincia convoca le commissioni

Livorno 18 settembre 2023 – Bilancio, cessione e alienazione immobili, la Provincia convoca le commissioni

Convocate le commissioni consiliari

La 1.a Commissione consiliare “Area delle Competenze Amministrative”, è convocata giovedi 21 settembre, alle ore 9.00, a Palazzo Granducale e in videoconferenza.

All’ordine del giorno l’esame delle delibere relative a: bilancio consolidato 2023 (esercizio 2022); variazione del bilancio di previsione 2023-2025 e variazione del D.U.P. 2023-2025; modifiche allo Statuto del Consorzio Magona.

Nello stesso giorno, alle ore 10, è convocata anche la 2.a Commissione consiliare “Aree delle competenze tecniche”, in discussione le seguenti delibere: “Convenzione per la concessione degli immobili adibiti a sede del Polo Tecnologico e Scientifico di Cecina al Consorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina”; “Concessione d’uso alla Provincia di Livorno dell’immobile in proprietà indivisa Torre dell’Orologio in località “La Magona”; “Alienazione bene immobile di proprietà della Provincia denominato “Le Grotte” sito in Portoferraio. Approvazione del prezzo offerto per l’alienazione ai sensi dell’art. 14 del regolamento per l’alienazione dei beni immobili della Provincia di Livorno”.

A seguire, alle ore 12, si riunirà la Conferenza capigruppo

