Home

Politica

Bilancio di genere, Tenerini (FI): “Anche nei Comuni della provincia di Livorno un percorso di parità tra donna e uomo”

Politica

10 Giugno 2021

Bilancio di genere, Tenerini (FI): “Anche nei Comuni della provincia di Livorno un percorso di parità tra donna e uomo”

Tenerini – Amato - Naldini (FI): Presentato il documento per promuovere l’adozione del Bilancio di Genere in tutti i Comuni della Provincia di Livorno

Livorno, 10 giugno 2021

“Uno strumento, ormai utilizzato in molti Comuni ed Enti Toscani e Italiani, che deve considerarsi un indispensabile documento di Programmazione, Analisi, Rendicontazione e Trasparenza del Bilancio Pubblico, riclassificato e analizzato secondo criteri di genere, Uomo-Donna.

Una riclassificazione di bilancio molto utile agli organi politici e amministrativi per la programmazione delle politiche comunali e per dare una “fotografia” della situazione economico-sociale del Comune, distinguendo gli interventi, le attività e le spese, sulla base dei destinatari dei servizi, evidenziando quali politiche impattano su un “genere” piuttosto che “sull’altro”.

Efficienza, efficacia, trasparenza ed equità, quindi, per superare le disparità tra uomo e donna che ancora sono incredibilmente presenti nel tessuto economico e sociale italiano: devono essere obiettivi primari dei nostri Comuni, per ambire concretamente ad un territorio a misura di donna, di bambino, di anziano e di disabile.

Il bilancio di genere rappresenta, pertanto, una importante via per la realizzazione di una democrazia ed un sistema sociale pienamente compiuti nei quali ogni cittadino, uomo o donna, deve disporre delle stesse possibilità per realizzarsi e sviluppare le proprie capacità umane.

Non è un mero esercizio di stile, né deve esserlo, ma un utilissimo “cruscotto di viaggio” per monitorare il raggiungimento di obiettivi concreti nella governance locale, fondamentale per la rimozione di tutti quegli ostacoli che ancora oggi amplificano le disparità di genere.

Abbiamo il dovere di rispondere alla disuguaglianza sociale utilizzando le risorse pubbliche con equità nei confronti di tutti i cittadini, in ottica paritaria di Genere, per permettere concretamente anche alle donne di sviluppare le loro potenzialità e conciliare più facilmente la vita professionale con la vita familiare e personale”.

Chiara Tenerini

Capogruppo in Consiglio Comunale Cecina – Forza Italia

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia

Elisa Amato

Coordinatore comunale Livorno – Forza Italia

Roberta Naldini

Responsabile provinciale Livorno Azzurro Donna

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin