Bilancio di previsione: “Il nuovo Assessorato ai Giovani parte senza risorse”, l’allarme di Palumbo (FdI)

13 Dicembre 2024

Livorno 13 dicembre 2024

Il quadro sulle risorse destinate ai giovani descritto dal consigliere comunale di opposizione Alessandro Palumbo (FdI):

“Mancano ormai pochi giorni per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in Consiglio Comunale. Tra i tanti capitoli di spesa, divisi per missione programmatica, sono rimasto particolarmente colpito dalla quasi assenza di risorse sui capitoli dedicati ai giovani.

Sulle politiche giovanili, vengono confermati i soliti 10.000€ di sempre. Ed è da sottolineare che, nonostante siano già una miseria, nel 2024, non sono stati spesi neanche tutti, ma bensì 8700€. Invece, sui progetti per i giovani, vengono confermati gli stessi 10.000€ dei bilanci precedenti, per un totale complessivo di 20.000€ dedicati direttamente ai giovani.

Collegato invece indirettamente ai giovani, c’è il capitolo “start up, imprese e partite iva” che, al momento, ha zero stanziamenti per il prossimo triennio.

Negli ultimi anni, in bilancio, attraverso questo capitolo, si finanziava un fondo dedicato alle start up innovative a guida under 36 e donne, per un ammontare di 150.000€. Anche se il bando distribuiva male queste risorse, rendendole poco più che mancette, e non un sostegno concreto alla partenza di un’attività imprenditoriale di giovani che tentano una strada autonoma, ho riconosciuto che il fondo fosse un’iniziativa interessante (nonostante la necessità di correttivi), per questo il suo azzeramento tra gli stanziamenti ha suscitato incredulità in aula.

Mentre l’Assessore al Bilancio, Viola Ferroni, in commissione, ha provato a rassicurare, dicendo che il fondo potrà essere riconfermato con l’avanzo di esercizio, non ho potuto fare a meno di far notare – con altri consiglieri di opposizione – che con un nuovo Assessore dedicato alle Politiche Giovanili, Michele Magnani, e con ben 5 giovanissimi tra i consiglieri di maggioranza (evidentemente troppo accondiscendenti finora con la Giunta), ci saremmo tutti aspettati un segnale più coraggioso da questo bilancio, in una Livorno che continua ad invecchiare a trend crescente.

Ho scelto quindi di presentare un emendamento al bilancio, chiedendo io personalmente più risorse su questi capitoli di spesa dedicati ai giovani, togliendoli in minima quota da altri settori già corposamente finanziati e coperti, o meno urgenti, dato che l’Assessore Magnani ha risposto che, prima di chiedere risorse aggiuntive, vuole aspettare di ottenere risultati con quelle che sono già state stanziate.

Inoltre, confido stavolta in uno scatto di orgoglio generazionale dei giovani consiglieri di maggioranza, e che possano convincere i loro colleghi di schieramento a fare approvare l’emendamento”.

