Bilancio di previsione Rosignano, gli assessori Masoni e Guazzelli lo spiegano in un incontro pubblico

17 Dicembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 dicembre 2024 Bilancio di previsione Rosignano, gli assessori Masoni e Guazzelli lo spiegano in un incontro pubblico

L’immagine grafica rappresenta una “torta” dalla quale alcune mani tolgono “spicchi” di colori diversi. Un disegno che dà l’idea del “gruzzolo” dal quale attingere per portare avanti i progetti. L’immagine è quella scelta per pubblicizzare la presentazione alla cittadinanza del bilancio di previsione 2025/2027. L’appuntamento – intitolato “Il bilancio trasparente” – sarà presso l’Auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay venerdì 20 dicembre alle ore 17.30.

I cittadini potranno così incontrare l’assessore Susanna Masoni insieme al dirigente del Settore risorse e controllo, dottor Roberto Guazzelli. Entrambi spiegheranno in modo accessibile a tutti i cittadini che saranno presenti quelle che sono le previsioni di bilancio del Comune di Rosignano Marittimo.

Ma cos’è il bilancio comunale? Rappresenta l’insieme dei documenti che regolano l’attività economico-finanziaria dell’Amministrazione: l’insieme delle entrate e delle uscite che permette di pianificare gli interventi pubblici, i servizi e le attività inseriti nel Programma di mandato. Per questo è necessaria una gestione oculata delle risorse pubbliche che devono sempre essere orientate a preservare l’interesse collettivo.

Da tempo il Comune di Rosignano porta avanti un percorso di educazione civica incentrato sui temi della democrazia, della partecipazione e dei beni comuni, rivolto non solo alle nuove generazioni, ma a tutti i cittadini che vogliono conoscere e condividere le scelte di governo del territorio. Questo approccio può essere declinato anche in relazione alla finanza pubblica locale, con lo specifico obiettivo di far conoscere e capire i numeri del Bilancio dell’Ente.