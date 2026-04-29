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Bilancio in salute, 17 milioni per ripartire: risorse per sociale, cultura e infrastrutture

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29 Aprile 2026

Bilancio in salute, 17 milioni per ripartire: risorse per sociale, cultura e infrastrutture

Livorno 29 aprile 2026 Bilancio in salute, 17 milioni per ripartire: risorse per sociale, cultura e infrastrutture

17 milioni di avanzo libero: Salvetti “Risultato eccellente, risorse per sociale, scuola e città”

Un avanzo libero da 17 milioni di euro che rafforza la solidità del bilancio comunale e apre nuove prospettive di investimento per la città. È quanto annunciato dal sindaco Luca Salvetti, che ha definito il risultato “eccellente”, frutto di un lavoro pluriennale di razionalizzazione della spesa e recupero di risorse.

Secondo il primo cittadino, si tratta di un traguardo costruito negli ultimi tre o quattro anni grazie a una gestione attenta dei conti pubblici. Un percorso che oggi consente all’amministrazione di avere, già a metà anno, margini importanti per finanziare interventi e progetti strategici.

“È un risultato di gestione molto confortante – ha sottolineato Salvetti – e conferma la solidità del nostro bilancio, che rappresenta il motore dello sviluppo della città”.

Il sindaco ha inoltre ricordato i numeri complessivi degli investimenti comunali: dal 2019 a oggi sono stati destinati al territorio 187 milioni di euro, di cui 123 milioni già liquidati, cioè effettivamente pagati e immessi nel sistema economico locale attraverso imprese e soggetti coinvolti nei lavori e nei servizi.

Un dato che, nelle intenzioni dell’amministrazione, testimonia un impatto concreto sull’economia cittadina e sulla realizzazione di opere e interventi.

Quanto alla destinazione dell’avanzo, la linea resta quella già tracciata negli anni precedenti. In cima alle priorità ci sono le politiche sociali, seguite dagli investimenti sulla scuola, sia sul piano delle infrastrutture sia su quello delle attività educative. A seguire, spazio a cultura, turismo e manutenzione urbana.

“Faremo un bel lavoro”, ha concluso Salvetti, indicando una programmazione che punta a coniugare sviluppo, servizi e qualità della vita per i cittadini.