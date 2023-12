Home

Attualità

Bilancio Toscana, Bugliani (Pd): «Investimenti su mobilità, difesa del suolo, lavoro, casa e sanità»

Attualità

20 Dicembre 2023

Bilancio Toscana, Bugliani (Pd): «Investimenti su mobilità, difesa del suolo, lavoro, casa e sanità»

Livorno 20 dicembre 2023 – Bilancio Toscana, Bugliani (Pd): «Investimenti su mobilità, difesa del suolo, lavoro, casa e sanità»

Il consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari istituzionali, Giacomo Bugliani, illustra in Aula le principali misure del pacchetto che comprende il Bilancio 2024-2026, la Legge di Stabilità 2024 e Collegato, la Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza 2024 (Nadefr)

«La Toscana continua ad investire risorse a sostegno della mobilità pubblica; dei servizi sanitari; dell’edilizia abitativa, della difesa del suolo; della formazione professionale e delle politiche per l’incremento dell’occupazione.

La manovra di bilancio prevede un totale complessivo di entrate e spesa pari a 11miliardi e 826 milioni.

La spesa collegata alla manovra registra un incremento delle risorse regionali libere per 318 milioni e una contrazione delle risorse nazionali e comunitarie di 94 milioni; un incremento delle risorse sanitarie di 34 mln dovute da una parte alla crescita del fondo sanitario indistinto e dall’altra alla diminuzione della parte vincolata.

Sul fronte della spesa c’è un incremento di risorse per le politiche giovanili, dello sport e del tempo libero pari a 9 mln; un aumento di 35 milioni sull’assetto del territorio e sull’edilizia abitativa; un incremento della missione trasporti e diritto alla mobilità pari a 39 mln. E ancora, 80 mln in più sulla missione diritti, politiche sociali e famiglia; 34 mln in più per il diritto alla salute; 55 mln in più per le politiche sul lavoro e formazione professionale; 23 mln in più per le politiche agroalimentari e pesca.

La manovra di bilancio si completa con la legge di stabilità e con il collegato disposto, dove prevale la componente di rimodulazione delle risorse ma anche alcuni stanziamenti significativi. Nella legge di stabilità si rifinanzia, infatti, per il triennio 2024 – 2026 la legge regionale 32 del 2009: una normativa nata per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari con il progetto la spesa per tutti.

Sarà erogato il contributo per il prossimo triennio ai quattro Comuni capofila della Via Francigena per affrontare le esigenze di manutenzione.

C’è poi la norma sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni fondate sul genere che andrà a sostenere programmi locali di antiviolenza e antidiscriminazione.

Andiamo ad approvare una manovra di bilancio che continua ad investire su alcune politiche di intervento strategiche per il futuro della nostra regione.

Nonostante le difficoltà e le complessità, la Toscana investe sullo sviluppo sostenibile, sui diritti e sulla vivibilità dei territori».

È quanto dichiara Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio in merito bilancio 2024 – 2026.

Bilancio Toscana, Bugliani (Pd): «Investimenti su mobilità, difesa del suolo, lavoro, casa e sanità»

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin