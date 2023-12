Home

20 Dicembre 2023

Bilancio Toscana, Galletti (M5S): “Tagli in sanità e più tasse nel 2024″

Livorno 20 dicembre 2023 – Bilancio Toscana, Galletti (M5S): “Tagli in sanità e più tasse nel 2024″

“Siamo profondamente preoccupati per la situazione in cui si trova la Regione Toscana sotto l’amministrazione del Partito Democratico (PD) e Italia Viva (IV).

L’aumento delle tasse e la gestione insoddisfacente della sanità sono solo due dei risultati negativi che questa coalizione ha portato.”

Ad affermarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana che puntualizza:

“Oltre a questo, dobbiamo anche assistere al triste spettacolo dei ricatti politici mirati a guadagnare vantaggi elettorali a Firenze in vista delle prossime elezioni amministrative.

È ora di porre fine a questa politica dannosa.”

“Oggi, ci troviamo di fronte alla possibilità che il Governo Meloni decida di abbandonare la Toscana, lasciandola senza adeguata copertura finanziaria per recuperare i crediti del payback. Questo potrebbe costringere la Giunta Regionale ad aumentare i tagli in una manovra finanziaria già gravosa, come;

evidenziano nei documenti che abbiamo esaminato nel poco tempo concesso per farlo” attacca la consigliera regionale.

“Siamo esausti nell’assistere a giochi politici perpetrati da Partito Democratico e Italia Viva sulla pelle e sulle tasche dei toscani. È giunto il momento che il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ci informi chiaramente se ancora esiste una maggioranza PD-IV a sostegno di questa Giunta, altrimenti è necessario restituire la decisione ai cittadini toscani tornando alle urne per eleggere un nuovo governo regionale nella prossima primavera.” Conclude Galletti.

