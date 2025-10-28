Home

28 Ottobre 2025

Livorno, 28 ottobre 2025 Billy aspetta una famiglia

Billy è un meticcio simil pitbull di circa quattro anni, arrivato al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” in seguito a un abbandono. Fin dal suo ingresso si è dimostrato un cane docile, collaborativo e molto bravo al guinzaglio. Ama giocare, ricevere attenzioni e soprattutto fare lunghe passeggiate all’aria aperta.

Nonostante le cure e l’impegno quotidiano del personale e dei volontari, la vita in canile resta per Billy un ambiente stressante: ha bisogno di un contesto familiare dove possa sentirsi al sicuro e amato.

Chiunque desideri conoscerlo può recarsi al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via Vallin Buio 2, per incontrarlo di persona e valutare un’adozione che rappresenterebbe un gesto di grande generosità e responsabilità. Offrire a Billy una nuova casa significa dargli una seconda possibilità di vita e di amore.

Per informazioni e appuntamenti contatta l’operatore di turno al numero 3661989783 oppure il Referente di Canile al numero 3339707752 .