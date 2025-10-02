Home

2 Ottobre 2025

Livorno, 2 ottobre 2025 Billy cerca casa

Billy è un meticcio simil pitbull di circa quattro anni, arrivato al canile in seguito ad un abbandono. È un cane docile e bravo al guinzaglio, che ama giocare e andare a fare lunghe passeggiate.

È possibile andare a conoscerlo al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2). Da oggi primo ottobre è iniziato l’orario invernale che sarà in vigore fino al 31 maggio 2026.

Il canile sarà aperto:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.