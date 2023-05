Home

“Bimbe in Rosa”, Bronzo agli Italiani di Dragon Boat

10 Maggio 2023

Livorno 10 maggio 2023 -. “Bimbe in Rosa” Bronzo agli Italiani di Dragon Boat

Si sono presentate ai blocchi di partenza con un equipaggio composto per una buona metà da donne operate (BCS) sfidando equipaggi composti da atlete ben più giovani ed esperti.

Le Bimbe in Rosa del Canoa Club Livorno, nate 4 anni fa, si fanno un bellissimo regalo per il loro Compleanno, effettuando una performance ai Campionati italiani di Fondo per Dragon Boat che si sono svolti sabato 6 maggio a Firenze, di tutto rilievo.

Le nostre Bimbe, Sandra Moccia, Silvia Salvadori, Tiziana Carlesi, Manuela Biagini, Rita Soldaini, Simona Sottili, Antonella Menegatti, Michela Sgarallino, Ada Bellesi, Franca Porciani capitanate ed allenate da Ilenia Pellegrini hanno conquistato il terzo posto ai Campionati Italiani nella categoria Senior, gara di fondo sulla distanza di 2000 metri.

Un risultato già da solo strepitoso, ma è ancora più importante se si considera che le Bimbe in Rosa sono nate per portare a Livorno l’attività del Dragon Boat come mezzo di prevenzione e riabilitazione del tumore al seno.

Contattata dopo la gara, l’allenatrice Ilenia Pellegrini ci dice “Siamo partite per partecipare e divertirci, e così è stato. Eravamo felicissime dopo la gara credendo di essere arrivate quarte, poi mi sento chiamare dal Presidente della Federazione Italiana Dragon Boat, che ha voluto comunicarci il risultato direttamente:

Terze! È stata una sensazione incredibile. Siamo davvero senza parole”.

La barca livornese è così salita sul gradino più basso del podio insieme al Canoa Club Catania prime, alla Canottieri Comunali Firenze, imponendosi davanti all’equipaggio delle atlete dell’Idroscalo Milano per poco meno di due secondi e quinte le atlete del Dragon Boat di Limite sull’Arno.

Bravissime le nostre bimbe, soprattutto per l’Impegno che mettono in questo bellissimo sport che unisce in un connubio perfetto l’attività fisica, la salute e lo spirito di squadra.

Per info sulle Bimbe in Rosa basta contattare il Canoa Club Livorno, o recarsi a Stagno alla Chiesa di San Leonardo, dove l’attivissimo Club stà cercando di realizzare un Parco Fluviale e per il quale è attiva una campagna di raccolta fondi, aperta a tutta la cittadinanza. Sotto i recapiti: segreteria@canoaclublivorno.it

