Bimbiinbici, domenica 7 maggio la prima edizione labronica

6 Maggio 2023

Bimbiinbici, domenica 7 maggio la prima edizione labronica

Livorno 6 maggio 2023 – Bimbiinbici, domenica 7 maggio la prima edizione labronica

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB (federazione italiana ambiente e bicicletta) che da moltissimi anni si svolge in tante città grandi e piccole d’Italia e che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi (per saperne di più e farsi un’idea si può anche seguire la pagina fb @bimbimbiciofficial). Ebbene quest’anno sarà possibile partecipare a Bimbimbici anche a Livorno: grazie alla volontà di FIAB Livorno La Triglia in Bicicletta, con la compartecipazione del Comune di Livorno nella persona dell’Assessora ad Ambiente e mobilità Giovanna Cepparello e, udite udite, nell’ambito della seconda edizione del Sulla Felicità Festival grazie all’accoglienza festosa di Stefano Santomauro si svolgerà la mattina di domenica 7 maggio.

“L’edizione 2022 ha avuto più di 220 eventi in 18 regioni, oltre 220 città coinvolte per un totale di oltre 43.000 partecipanti – come andrà a Livorno?” si domandano dal quartier generale FIAB “speriamo bene, ovviamente! Abbiamo fatto informazione in tutte le scuole pubbliche e paritarie nella fascia elementare e medie, abbiamo fatto promosso l’evento sulla nostra pagina fb e grazie alla collaborazione offertaci da Stefano Santomauro ideatore ed organizzatore del Sulla Felicità Festival godiamo di uno spazio di visibilità anche sui loro portali e social” proseguono “ora l’esito è tutto nelle famiglie che decideranno di partecipare coi loro bambini”.

“L’iniziativa, che si presenta prima di tutto come un’occasione festosa sulle due ruote” ci spiegano ancora da FIAB “si propone però anche di sollecitare una riflessione sull’importanza di un corretto stile di vita per grandi e piccini, facile e sostenibile com’è quello legato all’uso della bicicletta, a partire dagli spostamenti casa-scuola che quotidianamente migliaia di genitori e figli.

Bimbimbici vuole anche sollecitare, e per questo siamo felici che l’amministrazione si sia dimostrata attenda e sensibile al nostro appello, una riflessione sulla necessità di creare sempre nuove zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone, soprattutto creando le condizioni affinché i bambini possano usare la bici in città in sicurezza”.

L’evento ha ricevuto nelle scorse edizioni il patrocinio di SIP, Società Italiana di pediatria, il cui presidente si è espresso sottolineando che “Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà” e fa bene allo spirito “per questo ci sentiamo a casa dentro all’organizzazione del Sulla felicità Festival!!! Insomma pedale rende (o almeno potrebbe) felici!” .

In conclusione: l’evento si svolgerà la mattina di domenica 7 maggio, è rivolto a tutti i bambini da 0 a 12 anni, alle loro famiglie, fino alle insegnanti, il percorso è breve, pianeggiante ed in parte su pista, il punto di partenza è il Parcheggio Scambiatore di Barriera Roma/La Pinetina e quello di arrivo la Rotonda di Ardenza (dove ci uniremo all’evento del Sulla Felicità Festival). Il ritrovo sarà dalle ore 9:30 per la registrazione con partenza prevista per le ore 10:30. Arrivo previsto alle ore 12. È previsto un contributo di 2€ per la copertura assicurativa per ogni bambino pedalante (non per gli adulti accompagnatori e né per i bambini in sella coi genitori; per questa prima edizione non è possibile far partecipare bambini su biciclette con ruotine).

Per agevolare le operazioni di registrazioni dei bambini è disponibile un form di preadesione non vincolante clicca qui https://docs.google.com/forms/d/17pCyRO3XYwKou76UHFh74OOHKDrs7myxH0FK4XmJ5-Q/viewform?edit_requested=true

