5 Marzo 2026

Livorno 5 marzo 2026 Binatomy vince la finale livornese del premio CNA Cambiamenti

Innovazione, creatività, capacità di reinventarsi sono alla base del contest

Intelligenza artificiale a misura ed a servizio delle imprese attraverso applicazioni fatte su misura per le singole esigenze, liberando l’intelligenza umana da compiti spesso ripetitivi o complessi ma riconducibili a logiche informatiche, e permettendo soprattutto alle piccole e medie imprese di concentrarsi sulle attività proprie del business: è ciò che fa Binatomy srl ed è ciò che l’ha condotta alla vittoria del primo premio nel contest della CNA 2026 “Cambiamenti”, nella sua edizione livornese; nata a Livorno nel marzo 2025 Binatomy sta già conquistando importanti spazi di mercato con un giovane e preparato team.

Ad accedere alla finale regionale che si terrà a Firenze anche la Exigonia srl, seconda classificata, azienda di San Vincenzo, nata anch’essa l’anno scorso, che rende a dimensione di PMI soluzioni purtroppo ancora oggi ad appannaggio solo delle aziende più strutturate come il controllo di gestione, la pianificazione economico‑finanziaria e la consulenza strategica, sviluppando dashboard KPI, modelli previsionali e strumenti digitali per prendere decisioni guidate dall’analisi dei dati dell’andamento reale della propria attività.

La giuria composta dal presidente provinciale CNA Carlo Santucci, dalla vicepresidente Ilaria Piancastelli, dal presidente comunale Luca Finocchiaro, dal direttore Dario Talini, dal responsabile sindacale Alessandro Longobardi, dalla coordinatrice sindacale e curatrice del contest Ilaria Niccolini, da Marina Napodano dello staff organizzativo CNA e da Paolo Ventura del main sponsor Enegan, ha attribuito anche alcuni premi speciali: il premio Imprenditoria Femminile è andato a Artewisia srl (startup innovativa di Rosignano, che opera nel settore culturale e creativo con l’obiettivo di rinnovare le modalità di comunicazione e fruizione del patrimonio culturale. L’azienda progetta e realizza soluzioni digitali immersive e narrative per musei, enti culturali pubblici e privati, fondazioni ed enti territoriali, integrando tecnologie avanzate, progettazione culturale e strategia di comunicazione); il premio Giovani Imprenditori se lo è aggiudicato la Alma Marine (azienda livornese specializzata nella manutenzione, revisione e assistenza tecnica di sistemi di stabilizzazione timoni e eliche di manovra per yacht e super yacht, nata dalla scommessa di due fratelli che da dipendenti hanno fatto il salto nel mondo imprenditoriale conquistando già clientela internazionale); il premio speciale Enegan è stato invece attribuito alla Peacock Tuscany (nata dalla volontà dei due giovani soci di innovare il mondo del gin, unendo sostenibilità, botaniche della costa toscana, una distilleria maremmana e una bottiglia che rivoluziona l’estetica grazie alla innovativa e straordinaria stampa digitale diretta su vetro).

“Non è stato per niente facile stilare una classifica seppur necessaria – affermano la coordinatrice Niccolini ed il presidente Santucci – perché come ogni anno tutte le imprese finaliste hanno belle storie e idee innovative segno ancora di una vitalità del territorio e dell’imprenditoria locale. Cna Livorno supporta questo mondo ed a queste imprese ha dedicato un segnale di vicinanza con un montepremi complessivo in attività e servizi di oltre tremila euro”.

Le altre aziende finaliste sono state: Ecò srl di Suvereto (wedding ed eventi in chiave sostenibile), Il mondo di Anja di Rosignano (rende sicuri per i gatti gli spazi aperti), Pennainmovimento di Piombino (giornale online indipendente), Sportfellas srl di Livorno (applicazione mobile per lo sport 2.0).