Bioraffineria ENI, Antolini: “Posti di lavoro e ambiente, la soluzione sta diventando realtà”

18 Ottobre 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 18 ottobre 2022

“La realizzazione di una bioraffineria dentro lo stabilimento Eni di Stagno, che col sindaco Luca Salvetti prospettammo in una conferenza stampa nel gennaio 2021 come una soluzione opportuna per il nostro territorio sia per il mantenimento dei posti di lavoro qualificati sia per l’ambiente, oggi sta diventando una realtà.

Questo studio è già un risultato e un impegno per lo sviluppo futuro con un investimento di Eni ad alto livello di innovazione tecnica.

Un bel lavoro di squadra di Eni e Regione Toscana con i Comuni di Livorno e Collesalvetti”

Queste le del sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini alla conferma da parte di ENi che è allo studio la possibile realizzazione, all’interno del sito industriale Eni di Livorno, di una nuova bioraffineria.

