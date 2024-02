Ambiente

9 Febbraio 2024

Livorno, 9 febbraio 2024 – Bioraffineria, Europa Verde: è davvero la via per una seria transizione ecologica, energetica ed economica?

Europa Verde Toscana, rappresentata da Eros Tetti, e Europa Verde Livorno, con Gabriele Volpi, pongono l’attenzione sulla grave questione dell’inquinamento nella nostra regione. L’aumento previsto delle navi da crociera e delle navi per il trasporto delle materie prime per la bioraffineria comporterà maggiori emissioni nocive, mettendo ancora più a rischio la salute dei cittadini.

Il rapporto Sentieri ha confermato i rischi per la salute pubblica dovuti alle attuali emissioni. Inoltre, l’attesa bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno è in sospeso da oltre due decenni, trascurando le esigenze dei residenti.

Europa Verde propone di trasformare l’area interessata dalla bonifica in una grande Comunità Energetica Rinnovabile, creando nuove opportunità di lavoro e riparando i danni subiti dalla popolazione.

Chiediamo un piano di transizione ecologica con la partecipazione attiva della comunità, garantendo trasparenza nelle bonifiche e nella sostituzione degli impianti inquinanti. Le cattive odorate devono diventare un ricordo del passato.

Inoltre, proponiamo l’istituzione di un tavolo d’emergenza per lo sviluppo tecnologico nel settore delle energie pulite, che punti sulla motorizzazione elettrica, sui pannelli fotovoltaici e sulle pale eoliche. Livorno può diventare un centro di eccellenza per le energie pulite.

La riconversione ecologica deve coinvolgere i cittadini attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), contribuendo a un futuro più sostenibile.

L’inquinamento a Livorno non può più essere ignorato. È ora di agire per garantire un futuro sostenibile per la nostra città e per la salute dei suoi abitanti. Europa Verde è pronta a collaborare per realizzare questa visione.