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Cronaca

Birillo e Conan cercano casa

Cronaca

17 Marzo 2026

Birillo e Conan cercano casa

Livorno, 17 marzo 2026 Birillo e Conan cercano casa

Birillo e Conan sono arrivati qualche mese fa al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, dopo essere stati trovati vaganti e privi di microchip.

Birillo è un meticcio di circa un anno, vivace e affettuoso. Conan invece è un simil pitbull nato a febbraio 2024 molto tranquillo e docile. Entrambi sono in cerca di una famiglia che possa accoglierli e offrire loro una nuova casa.

Le persone interessate ad adottarli possono contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio, oppure scrivere un’email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.