Home

Rubriche

Birra d’estate, le imperdibili offerte estive

Rubriche

8 Giugno 2022

Birra d’estate, le imperdibili offerte estive

I supermercati Ekom sugli Scali degli Olandesi, 40B e in Corso Mazzini, 137 a Livorno vi presentano le offerte estive sulle birre, offerte valide fino al 20 giugno 2022

Sconti dal 20% al 30% su molti prodotti

Prima di passare alle offerte dei brevi consigli sulla birra

Come conservare la birra

La degustazione inizia molto prima di stappare la bottiglia: una corretta conservazione, infatti, è fondamentale per preservare intatte tutte le qualità organolettiche della birra.

Il primo suggerimento è evitare di esporre la bevanda a sbalzi di temperatura elevati e brusche scosse durante il trasporto.

In casa va poi conservata in posizione verticale, preferibilmente in un luogo fresco, asciutto e in penombra.

La birra è un prodotto vivo, per rallentarne il processo di invecchiamento va quindi evitata l’esposizione alla luce diretta e, dettaglio da non trascurare, va bevuta entro la data di scadenza sempre indicata sulla confezione.

Dopo l’apertura, inoltre, andrebbe consumata entro pochi giorni, per preservarne la ricchezza aromatica.

La giusta temperatura

Un errore comune è quello di servirla ghiacciata: la birra va servita fresca, seguendo la temperatura di servizio indicata in etichetta.

Ogni birra, infatti, ha una temperatura ideale che aumenta gradualmente con l’aumentare del grado alcolico e della corposità.

Ad esempio, quelle chiare e più leggere, come Pils e Lager, andrebbero servite tra 5 e 9 gradi, per le Weizen è consigliabile una temperatura tra 8 e 10 gradi, che può raggiungere i 12 per le Bitter Ale e salire fino ai 15 gradi per birre dal corpo più strutturato, come le Abbazia.

Per capire se la temperatura è giusta occhio alla schiuma: se nel bicchiere è carente la colpa potrebbe essere della temperatura di servizio troppo rigida; al contrario, un eccesso di schiuma è indice di una temperatura di servizio non abbastanza fresca.

Guarda i prezzi delle nostre offerte e vieni ad acquistare la tua birra “estiva”