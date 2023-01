Home

15 Gennaio 2023

Bis della Pielle femminile che supera anche la Laurenziana

Livorno, 15 gennaio 2023

Seconda vittoria consecutiva per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel torneo di Serie B femminile: la squadra di coach Luca Castiglione, dopo aver regolato il Florence Basket una settimana fa, ha inaugurato il girone di ritorno con un altro grandioso successo a danno della Laurenziana Firenze (67-47).

Maffei e compagne in controllo fin dalle battute iniziali e bravissime ad attaccare sia contro la difesa a uomo sia la zona mediante continui tagli dal lato debole, in particolare con Elena Cecchi (16 punti con 8/12 da 2). Allungo decisivo in avvio di terzo quarto, dove la Pielle tocca le 21 lunghezze di vantaggio (52-31). In doppia cifra, oltre alle già citate Maffei (13) e Cecchi, Zorzi (12) e Puccini (11).

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Laurenziana Firenze: 67-47

UNICUSANO: Maffei 13, Rossi, Caverni, Nottolini 1, Zorzi 12, Puccini 11, Cecchi 16, Castiglione 8, Cecconi 2, Farnesi 4. All. Castiglione.

Arbitri: Zanzarella e Marabotto

Parziali: 19-8, 38-21, 52-31, 67-47

