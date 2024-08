Livorno 22 agosto 2024 – Bivacchi e immondizia al parcheggio Libertà, intervengono Municipale e Aamps

Negli ultimi giorni, il parcheggio per auto situato sul Viale della Libertà a Livorno è diventato teatro di bivacchi notturni e abbandono di rifiuti. Alcuni individui, soprattutto nelle ore notturne, hanno utilizzato le aiuole come luogo di ritrovo e bivacco, disturbando la quiete pubblica e lasciando rifiuti sparsi per l’area. Gli abitanti della vicina Via dei Pini, infastiditi dal degrado e dagli schiamazzi, hanno segnalato la situazione al servizio SegnalaLI, il canale di comunicazione messo a disposizione dal Comune di Livorno per contrastare il degrado urbano.

La segnalazione ha immediatamente coinvolto l’Ufficio Ambiente del Comune, che ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato e allontanato alcune persone senza fissa dimora che avevano utilizzato il parcheggio come rifugio temporaneo. Inoltre, durante il controllo dell’area, sono stati individuati diversi veicoli in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.

Le autorità hanno avviato le procedure sanzionatorie previste dalla legge e si sono attivate per la rimozione forzata dei veicoli abbandonati.

Parallelamente all’intervento della Polizia Municipale, gli Operatori di Quartiere di AAMPS/RetiAmbiente; in breve tempo, hanno restituito decoro al parcheggio, eliminando i rifiuti e ripristinando l’ordine nella zona.

Questa azione congiunta tra Comune, Polizia Municipale e AAMPS dimostra l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e cittadini per mantenere la città pulita e sicura. Si invita la popolazione a continuare a segnalare situazioni di degrado urbano utilizzando i canali ufficiali:

Per segnalare situazioni di degrado: segnalali@comune.livorno.it

abbandoni di rifiuti: poliziamunicipale@comune.livorno.it

Per errati conferimenti dei rifiuti: ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it oppure al numero verde 800-031.266

La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per prevenire e contrastare il degrado urbano e mantenere Livorno una città vivibile per tutti.