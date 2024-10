BL: “Dimissione Lenzi, soddisfazione politica, opportunità per la cultura”

“Le dimissioni di Lenzi sono per noi motivo di soddisfazione politica, poiché crediamo da tempo che non fosse adatto al ruolo di assessore alla cultura.



Dispiace perché in teoria avrebbe potuto avere – a differenza di molti suoi colleghi in Giunta- tutte le carte in regola per poter svolgere non solo degnamente il compito, ma anche per far fare alla nostra città un salto di qualità in ambito culturale.



Ma è evidente che qualcosa è mancato, qualcosa non ha funzionato.



Abbiamo duramente criticato le sue scelte sulle modalità di utilizzo del Museo della Città, per averne snaturato le finalità, per averlo utilizzato, specie negli ultimi 3 anni di mandato, come contenitore scialbo di mostre-pacchetto comprate a suon di centinaia di migliaia di euro dai soliti noti.



Abbiamo criticato, nel sano dialogo istituzionale, lo scarso supporto alle realtà esistenti sul territorio a favore dei grandi eventi e di soggetti come il LEM da noi duramente criticati nella forma e nella sostanza.



Ma ciò che per noi ha definitivamente rotto il rapporto di fiducia con Lenzi è stato il suo modo di interpretare il ruolo di assessore rispetto a quelli che dovrebbero essere valori saldi e inamovibili per chi si occupa di cultura: il pluralismo delle idee, il rispetto delle differenze.



Le frasi pubblicate sul social X rispetto al mondo Lgbtqa+ ne sono solo un esempio: si è certamente liberi di non apprezzare una forma artistica, meno di insinuare che questa faccia parte di un disegno finalizzato ad un “lavaggio del cervello”. Sono frasi che ci aspettiamo da esponenti della Lega, che infatti difendono Lenzi su questo fronte.



Ma altrettanto gravi i commenti irricevibili rispetto a Il Fatto Quotidiano, giustificati ex post per la vignetta, a detta del Lenzi, antisemita del giornalista Mario Natangelo.



Augurarsi che un quotidiano chiuda i battenti è una delle espressioni meno democratiche e rispettose della libertà di pensiero che si possa esprimere.



Peraltro, e anche questo ha una sua gravità, la vignetta di Natangelo può non piacere, ma di certo non è antisemita. Il fatto che un assessore alla cultura non riesca a dare una lettura onesta di certi temi è un grosso problema.



Non ci dimentichiamo, peraltro, con quale prepotenza Lenzi negò l’utilizzo del teatro Goldoni al prof. Orsini: già in quell’occasione era emersa l’incapacità di esercitare il ruolo di pubblico amministratore.



Lenzi ha espresso in varie sedi posizioni filo-Israele del tutto incondivisibili, per quanto ci riguarda, ma che sono diventate addirittura intollerabili quando portate dentro lo spazio pubblico con l’arroganza di chi può disporne.



Perché in questa città c’è da rispettare una comunità ebraica, importante componente storica, da cui la nostra città ha attinto e si è arricchita in termini di tradizione e cultura, ma c’è anche da rispettare chi ha la necessità di ragionare e interrogarsi sulla situazione complessa e orribile che si è generata in Palestina e avrebbe voluto sentire anche un’altra narrazione dei fatti e di come un diritto di difesa stesse trasformandosi in genocidio.