21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – BL su incendio Cubone: “Distorto e vittimistico associare un possibile evento criminoso a una legittima opposizione”

“Abbiamo appreso dalle parole del Sindaco nella conferenza stampa delle 12.00 che questa notte alcuni ignoti avrebbero incendiato un mezzo della ditta che sta effettuando i lavori di distruzione del verde dell’area di Via San Marino, propedeutici alla costruzione del palazzetto sportivo ormai meglio noto come Cubone.

L’episodio è grave e non si ha memoria di un atto del genere in relazione a cantieri per la realizzazione di lavori pubblici nella nostra città (se confermata l’ipotesi di danneggiamento, che appare comunque la più probabile).

Come Buongiorno Livorno ribadiamo la nostra posizione di ferma contrarietà alla localizzazione del progetto del Cubone e alle scelte di consumo del suolo e distruzione del verde portate avanti da questa Giunta.

Ma ci teniamo soprattutto a ribadire che associare una legittima e democratica opposizione, fatta nelle aule consiliari, nelle assemblee e all’aperto, con un possibile evento criminoso, che condanniamo, appare frutto di una visione distorta e vittimistica inadeguata ad un’istituzione pubblica.

Chi ha a cuore il confronto e la limpidezza delle scelte ha l’obbligo di accettare una discussione che mostri le ragioni di un percorso ancora privo di una logica.

Nessuno di coloro che protestano contro il cosiddetto cubone è contrario alla costruzione di una palestra sportiva bensì all’ubicazione della stessa, ubicazione che non ha ancora ricevuto una spiegazione da parte della maggioranza consiliare né della Giunta”.

