Black Friday: Confesercenti, novembre sempre piu’ black, negozi sempre piu’ in rosso

24 Novembre 2022

Livorno 24 novembre 2022 – Black Friday: Confesercenti, novembre sempre piu’ black, negozi sempre piu’ in rosso, solo il 29% acquistera’ anche in un’attivita’ di prossimita’

Pubblicità e promozioni dirette a tamburo battente, quote di mercato che ‘traslocano’ dai negozi fisici alle piattaforme on line.

Moltissimi consumatori hanno già deciso di approfittare degli sconti e di fare almeno un acquisto nella settimana del black Friday, da oggi al 25 novembre, con un budget medio di circa 261 euro a persona.

Ma solo il 29% acquisterà in un negozio di vicinato.

È questa la stima quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti con IPSOS su un campione di 800 italiani tra i 18 ed i 65 anni.

Pioggia di promozioni, novembre è ormai un black month.

Quest’anno il periodo degli sconti si è esteso ben oltre i confini della settimana del black Friday, con offerte ‘black’ già dal primo novembre, caratterizzata da una campagna pubblicitaria di dimensioni inedite:

l’86% degli italiani maggiorenni ha ricevuto un’offerta promozionale diretta, soprattutto via mail (79% delle indicazioni), sms (27%), Whatsapp (18%), o telefono (11%).

Ad essere bersagliate soprattutto donne, tra cui l’88% dichiara di essere stata raggiunta da un’offerta.

Acquisti anticipati. Un diluvio di pubblicità e sconti anticipati che ha portato il 31% di chi ha ricevuto un’offerta – ad effettuare già un acquisto

Cosa si compra. Protagonisti, questo Black Friday, saranno gli acquisti di prodotti moda.

Il 64% degli intervistati, infatti, annuncia l’intenzione di acquistare capi d’abbigliamento, calzature o accessori moda approfittando degli sconti.

Seguono elettronica ed informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, ed elettrodomestici – dalle tv alle lavatrici – indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa.

Ma c’è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti, principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici ed altri prodotti di profumeria.

Natale anticipato. Il 57% di chi comprerà al black Friday dichiara di voler utilizzare l’occasione per acquistare già un regalo per Natale.

Dove si compra. Un travaso che danneggia la rete del retail fisico, visto che il Black Friday si è configurato ormai come un evento soprattutto online:

solo il 29% farà un acquisto in un negozio di prossimità (il 15% in un negozio di vicinato multimarca, il 14% in un negozio monomarca).

A fare la parte del leone saranno le piattaforme di eCommerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l’acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%).

Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati.

Maristella Calgaro, presidente Confesercenti provinciale di Livorno:

servono regole per riequilibrare il mercato. “L’unico dato certo, ad oggi, è la ricchezza che emigra dall’Italia attraverso le grandi piattaforme internazionali di eCommerce.

Le promozioni del Black Friday e di novembre in generale stanno anticipando il Natale e dirottandolo verso il web”.

“È dunque lecito chiedersi se occorre garantire maggiore equilibrio di mercato, invece che lasciare tutto così com’è, assistendo, senza intervenire, alla trasformazione e desertificazione delle nostre città, con le vetrine dei negozi oscurate da cartelli affittasi.

È un tema che, come Confesercenti, vogliamo porre con forza; come è possibile che a novembre si possa fare di tutto?

Vogliamo un mercato che tuteli davvero la concorrenza, o preferiamo lasciare che i giganti del web diventino monopolisti?

Chiederemo alla Conferenza Stato-Regioni lo slittamento delle date dei saldi estivi ed invernali, ormai non più compatibile con il mutato cambio delle condizioni climatiche e, soprattutto, quelle di mercato.

Abbiamo finalmente un ministero delle imprese e del Made in Italy, di cui fa parte anche la rete dei negozi di prossimità, un patrimonio e una caratteristica della nostra economia, che va tutelata come i nostri prodotti”.

