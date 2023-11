Home

16 Novembre 2023

Black Week Ekom Olandesi e Mazzini: Offerte Imperdibili su Alimentari e Prodotti per la Casa, ultimi giorni

Livorno 16 novembre 2023 – Black Week Ekom Olandesi e Mazzini: Offerte Imperdibili su Alimentari e Prodotti per la Casa, ultimi giorni

Il Black Week sta per concludersi, ma c’è ancora tempo per approfittare delle incredibili offerte nei Discount Ekom situati presso gli scali Olandesi e Corso Mazzini a Livorno. Fino al 20 novembre, gli scaffali sono ricchi di occasioni uniche che non vorrete lasciarvi sfuggire.

Offerte Alimentari: Delizie a Prezzi Imbattibili

Se sei alla ricerca di prodotti alimentari di alta qualità a prezzi convenienti, il Black Week da Ekom è ciò che fa per te. Tra le offerte più irresistibili:

Aia spinacine originali: Cotoletta di pollo, tacchino e spinaci gr. 300 a soli 1,49 euro. Salmone Selvaggio: 80 grammi di prelibato salmone a soli 3,99 euro. Pasta Barilla: Scegli tra diversi tipi di pasta di semola Barilla gr. 500 a soli 0,69 centesimi. Parmigiano Granbiraghi Spicchio Biraghi: 500 grammi di gusto autentico a soli 5,99 euro. Miele Millefiori: Un vasetto da un chilo a soli 3,69 euro. Pomì Polpa Fine: Confezione da tre lattine da 400 grammi a soli 1,65 euro.

Prodotti per la Casa: Qualità e Risparmio

Il Black Week da Ekom non si limita solo agli alimentari, ma offre anche occasioni imperdibili su prodotti per la casa. Approfitta di:

Dentifricio AZ Protezione Carie: Confezione da 6 flaconi da ml 75 a soli 3,99 euro. Dash Classico per lavatrice: 21 lavaggi, 2 flaconi, litri 2,1 a soli 7,99 euro.

Queste offerte sono valide solo fino al 20 novembre, quindi non perdere l’opportunità di fare la spesa risparmiando.

I Discount Ekom sugli scali Olandesi e in Corso Mazzini a Livorno sono pronti ad accoglierti per farti vivere un Black Week all’insegna del risparmio e della qualità.

Affrettati prima che le offerte vadano esaurite!

Consulta il PDF con tutte le promozioni, clicca qui

