Blackout elettrico: persone bloccate negli ascensori, diversi interventi dei vigili del fuoco

11 Giugno 2020

Livorno 11 giugno 2020 – Blackout elettrico: le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Livorno sono impegnate, in una serie di interventi per soccorso a persone bloccate all’interno di ascensori in varie zone della città.

L’evento è conseguenza di un blackout elettrico.

La cabina Enel interessata è quella della stazione della Rosa

Si tratterebbe di un surriscaldamento senza che si sia verificato incendio

Le richieste di soccorso riguardano le zone di via Marradi, via Magenta, via Maestri del Lavoro, via Campania ed altre.

Intorno alle 20:20 l’energia elettrica è stata parzialmente ripristinata.