29 Giugno 2024

Cecina (Livorno) 29 giugno 2024 – Blatte in cucina, chiuso ristorante a Cecina

Proseguono in questo periodo di maggiori affluenze turistiche i controlli dei Carabinieri in materia di sicurezza alimentare. I controlli sono condotti anche in collaborazione con i Carabinieri dei vari Reparti del Comando Provinciale di Livorno.

A tal riguardo i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti in diversi quartieri cittadini del capoluogo e della provincia labronica.

A seguito di un controllo effettuato presso un’attività di ristorazione di Cecina, gestita da un 45enne; gli ispettori hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario.

In particolare, dagli accertamenti è emerso che:

i locali cucina e deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di insetti infestanti (blatte) nelle trappole di monitoraggio.

Inoltre, i militari hanno riscontrato l’assenza del manuale di autocontrollo per l’attività di preparazione e produzione di alimenti (c.d. HACCP).

All’esito dell’attività ispettiva, il gestore è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro e, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stata disposta l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività sino ad avvenuta risoluzione delle criticità contestate.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

