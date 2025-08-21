Home

Blatte nei portoni e nelle abitazioni, Ghiozzi (Lega) presenta interpellanza

21 Agosto 2025

Blatte nei portoni e nelle abitazioni, Ghiozzi (Lega) presenta interpellanza

Livorno 21 agosto 2025 Blatte nei portoni e nelle abitazioni, Ghiozzi (Lega) presenta interpellanza

Interpellanza al Comune di Livorno per emergenza igienico-sanitaria: invasione di blatte nei portoni e nelle abitazioni, topi per le strade e allarme zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre e al rischio West Nile.

Livorno è invasa da blatte, topi e zanzare. In questa fase, Carlo Ghiozzi, segretario provinciale della Lega e Capogruppo al Comune di Livorno, insieme a Michele Gasparri, segretario cittadino del Carroccio, presentano all’attenzione del Sindaco un esposto ufficiale per segnalare la grave situazione di degrado igienico-sanitario che sta interessando il territorio municipale.

Ghiozzi e Gasparri dichiarano: “Non è più tollerabile assistere a una situazione che mette in pericolo la salute pubblica dei cittadini. L’invasione di blatte nei portoni, nelle abitazioni e nelle attività commerciali, unitamente alla presenza di topi lungo le strade, richiede interventi immediati e coordinati per salvaguardare la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità.”

Gasparri aggiunge: “È urgente contenere la proliferazione delle zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre, responsabile di veicolare patogeni. Il possibile sviluppo del West Nile rappresenta una minaccia reale per la salute pubblica così come accaduto ad Arezzo in Toscana. Chiediamo un piano operativo chiaro, monitoraggio costante e una risposta rapida da parte delle autorità sanitarie.”

Il duo politico evidenzia che l’esposto al Comune di Livorno richiede:

una mappatura tempestiva delle aree infestate e dei punti critici;

interventi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione mirata;

comunicazioni frequenti ai cittadini sui rischi e sulle misure adottate;

un sistema di monitoraggio biologico per la diffusione del West Nile e della zanzara tigre;

una valutazione delle responsabilità locali e una programmazione di interventi strutturali per il prossimo trimestre.

“Chiediamo trasparenza e responsabilità: i cittadini hanno diritto a vivere in un ambiente sicuro e salubre. Se necessario, valuteremo ulteriori azioni politiche e legali per garantire risposte concrete da parte delle istituzioni responsabili”, concludono Ghiozzi e Gasparri.

Aggiungono poi che l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Luca Salvetti non sta adottando misure efficaci per fronteggiare questa emergenza, e chiedono al primo cittadino di intervenire con decisione, coordinare le forze interessate e fornire una chiara comunicazione ai cittadini.

