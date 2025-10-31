Home

Blitz antidroga in pieno centro a Livorno: una cassaforte piena di cocaina, tre arresti

31 Ottobre 2025

Livorno, blitz della Polizia in centro: arrestati tre uomini per detenzione di droga ai fini di spaccio

La Polizia di Stato di Livorno ha arrestato tre persone, ritenute presunte responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un’operazione condotta lo scorso 14 ottobre dagli agenti della Squadra Mobile.

Tutto ha avuto inizio da un controllo all’interno di un bar del centro cittadino. Durante le verifiche sugli avventori, gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche di un uomo cinque involucri contenenti cocaina. L’attività si è quindi estesa a un’abitazione, anch’essa in pieno centro, che gli investigatori sapevano essere nella disponibilità dell’uomo.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati altri due soggetti intenti, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, a confezionare le dosi di stupefacente. Sul tavolo, accanto a un bilancino di precisione, erano presenti involucri di cocaina e hashish, bustine per il confezionamento e un coltello a serramanico.

Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire ulteriori quantità di droga. Nella cassaforte posta ai piedi del tavolo; gli agenti hanno trovato oltre 315 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina, due panetti di hashish dal peso complessivo di quasi due etti e circa 3.600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I tre uomini sono stati arrestati e condotti in carcere in regime di custodia cautelare. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno ha disposto la permanenza in carcere per due di loro e l’obbligo di firma per il terzo.

Le indagini proseguono e, come previsto dal principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

Con questo intervento salgono a dodici gli arresti effettuati dalla Squadra Mobile di Livorno dall’inizio di giugno, nell’ambito di un’intensa attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, fortemente voluta dal Questore del capoluogo.

