Basket

11 Febbraio 2024

Livorno, 11 febbraio 2024 – Blitz della Pielle a Firenze

Vincere a Firenze non è mai cosa facile, ma la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO nelle 19° giornata del campionato di Serie B femminile gioca una partita di grande solidità e compattezza ed espugna il campo Baloncesto Basket Firenze.

Dopo un avvio in perfetto equilibrio (10-10 il primo quarto), la formazione di coach Luca Castiglione concede poco alle gigliate e trova canestri preziosi in attacco un po’ con tutte le giocatrici, in particolare Cecchi e Cecconi, precisa in lunetta dopo i tanti falli subiti. Il terzo quarto si chiude sul 30-32 e il momento che meglio esalta la forza della difesa piellina è l’ultimo tempino.

Le biancoblù concedono solo quattro punti alle padrone di casa, mentre in attacco ne segnano dodici, con il punteggio finale sul tabellone che dice 36-44 per Collodi e compagne.

Da sottolineare la prova di Cecconi (top scorer con 10 punti) ben coadiuvata da Cecchi (8) e Castiglione V. (9). In classifica, a tre giornate dal termine della regular season, la Pielle (ancora priva di Marta Castiglione) è terza insieme a Ponte Buggianese che però ha una gara da recuperare. Il quarto posto, che vuol dire fatto campo ai quarti playoff, è matematico e adesso la Caffè Toscano può solo provare a salire ancora.



Baloncesto Firenze-Caffè Toscano Pielle Livorno: 36-44



CAFFE’ TOSCANO: Maffei 4, Caverni, Nottolini 4, Zorzi 2, Cecchi 8, Castiglione V. 9, Collodi 7, Cecconi 10, Menchetti, Castiglione M. ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Nocchi e Martini

Parziali: 10-10, 11-14, 9-8, 4-12

