Home

Cronaca

Bloccato straniero senza fissa dimora mentre danneggia auto in sosta

Cronaca

18 Marzo 2025

Bloccato straniero senza fissa dimora mentre danneggia auto in sosta

Livorno 18 marzo 2025 Bloccato straniero senza fissa dimora mentre danneggia auto in sosta

Agente libero dal servizio blocca trentenne mentre danneggia autovetture in sosta

La Polizia di Stato di Livorno, nel pomeriggio di ieri 17 marzo, ha denunciato un 30enne indiano, senza fissa dimora, per danneggiamento aggravato.

Alle ore 13:30 circa, un poliziotto libero dal servizio, mentre percorreva via Cocchella nel quartiere Coteto, notava un uomo che con un’asta metallica a forma di parallelepipedo della lunghezza di cm 52, colpiva delle autovetture in sosta lungo la via danneggiandole.

Prontamente l’agente di polizia bloccava l’uomo, 30enne nato in India, in Italia senza fissa dimora, e con l’ausilio di una Volante che a seguito di chiamata del collega si era portata sul posto, accompagnava lo straniero presso gli Uffici della Questura.

L’indiano, dopo gli accertamenti di rito, veniva denunciato per danneggiamento aggravato.